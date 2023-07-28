У кількох регіонах литимуть дощі, в решті – мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 липня

Погода в Україні у суботу, 29 липня, відрізнятиметься у різних регіонах нашої держави. Так, на Захід та Схід України завітають дощі та будуть грози.

Саме тому синоптики рекомендують взяти з собою парасольки, щоб випадково не потрапити під дощ. Водночас погода на решті території нашої країни буде без опадів.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Температура по всіх областях нашої країни залишиться фактично без змін, порівняно з попередніми днями. У більшості областей вона становитиме від +23 до +25 градусів.

Так на Заході литимуть короткочасні дощі й будуть грози, а температура сягне від +22 до +27 градусів. Цього дня найхолодніше буде у Львівській області, а найтепліше – на Закарпатті.

На Півночі та Сході нашої держави також дощитиме. Температура там буде від +22 до +26 градусів. Негода омине хіба що українську столицю – Київ. Адже там прогнозують мінливу хмарність, а температура буде від +23 до +25 градусів.

Негоди також не буде і в центральних областях України. Температура там коливатиметься від +23 до +25 градусів. У цих областях буде мінлива хмарність та повна відсутність опадів.

Спекотною погода буде та Півдні, адже температура там сягне від +24 до +29 градусів. Найбільш жарко буде цього разу в Одесі, температура там коливатиметься від +27 до +29 градусів, тому не забудьте з собою панамку, сонцезахисні окуляри та крем для засмаги.

Температура в обласних центрах України

Київ – +23...+25

Ужгород – +25...+27

Львів – +22...+24

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +24...+26

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +24…+26

Луцьк – +23...+25

Рівне – +23...+25

Житомир – +24...+26

Вінниця – +23...+25

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +25...+27

Херсон – +25...+27

Сімферополь – +24...+26

Кропивницький – +23...+25

Черкаси – +23...+25

Чернігів – +22...+24

Суми – +23...+25

Полтава – +23...+25

Дніпро – +23...+25

Запоріжжя – +23...+25

Донецьк – +23...+25

Луганськ – +22...+24

Харків – +23...+25



Прогноз погоди на 29 липня / Карта Укргідрометцентру