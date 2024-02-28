Яким буде останній день зими: прогноз погоди на 29 лютого

28 лютого 2024, 15:35
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні в четвер, 29 лютого, буде з мінливою хмарністю. Опадів не прогнозують у жодному регіоні країни.

Температура повітря вдень буде теплою – орієнтовно від 6 до 19 градусів тепла. Найтепліше буде на Закарпатті та Півдні України. 

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Якою буде погода в регіонах України

В Україні 29 лютого опадів не прогнозують. В останній день зими 2024 року у всіх областях буде мінлива хмарність, вітер південно-східний, південний, до 5 – 10 метрів за секунду. 

Вночі та вранці у Західних областях та Південній частині місцями туман,
 – попередили синоптики.  

В Укргідрометцентрі також пояснили, якою буде температура повітря. Зокрема:

  • в західних областях вночі – від 4 тепла до 1 градуса морозу, вдень – 10 – 15 градусів тепла. Тільки на Закарпатті – до 19 градусів тепла;
  • на решті території вночі від 1 градуса тепла до 4 морозу, на Сході – 2 – 7 градуса морозу. Вдень буде 6 – 11 градусів тепла, на крайньому Півдні України – до 14 тепла. 

У Київській області також буде мінлива хмарність та без опадів. Вітер південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Синоптики прогнозують:

  • на Київщині – вночі від 1 градуса тепла до 2 градусів морозу, вдень – 6 – 11 градусів тепла;
  • у Києві – вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень – 6 – 11 градусів тепла.

Якою буде погода в містах України

  • Київ – +8...+10
  • Ужгород – +17...+19
  • Львів – +13...+15
  • Івано-Франківськ – +13...+15
  • Тернопіль – +12..+14
  • Чернівці – +12...+14
  • Хмельницький – +10…+12
  • Луцьк – +12...+14
  • Рівне – +11...+13
  • Житомир – +9...+11
  • Вінниця – +9...+11
  • Одеса – +7...+9
  • Миколаїв – +9...+11
  • Херсон – +9...+11
  • Сімферополь – +11...+13
  • Кропивницький – +8...+10
  • Черкаси – +8...+10
  • Чернігів – +7...+9
  • Суми – +6...+8
  • Полтава – +6...+8
  • Дніпро – +7...+9
  • Запоріжжя – +7...+9
  • Донецьк – +6...+8
  • Луганськ – +5...+7
  • Харків – +6...+8

 

Прогноз погоди в Україні 29 лютого / Карта Укргідрометцентру

Автор: Діана Квасневська