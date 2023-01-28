Мороз, вітер та ожеледиця: погода в Україні 29 січня

28 січня 2023, 16:43
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Джерело:

Укргідрометцентр

У деяких областях України в неділю 29 січня будуть опади. У південній та східній частині можуть бути ожеледиці на дорогах.

29 січня буде трохи вітряно. Вітер переважно північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.

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Якою буде погода в Україні 29 січня

У південній частині та східних областях синоптики прогнозують невеликий сніг, вдень з дощем, місцями на дорогах ожеледиця. На решті території країни опадів не передбачається.

Температура вночі опуститься до -2...-7 градусів морозу, на північному сході аж до -10 градусів морозу. Вдень температура в середньому триматиметься від -2 градусів морозу до 3 градусів тепла. 

Натомість у Київській області буде хмарно з проясненнями, без опадів. Температура по області вночі від -2 до -7 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Тим часом у столиці вночі -4...-6 градусів морозу, вдень близько 0 градусів.

Погода в обласних центрах України 29 січня

  • Київ – -1…+1
  • Ужгород – +2...+4
  • Львів – -1...+1
  • Івано-Франківськ – 0...+2
  • Тернопіль – -1..+1
  • Чернівці – +0...+2
  • Хмельницький – -1...+1
  • Луцьк – 0...+2
  • Рівне – 0...+2
  • Житомир – 0...+2
  • Вінниця – -1...+1
  • Одеса – 0...-2
  • Миколаїв – -1...+1
  • Херсон – +0...+2
  • Сімферополь – +4...+6
  • Кропивницький – 0…-2
  • Черкаси – -1…+1
  • Чернігів – 0...+2
  • Суми – 0…+2
  • Полтава – -1...+1
  • Дніпро – -1…+1
  • Запоріжжя – 0…+2
  • Донецьк – -4...-2
  • Луганськ – -4…-2
  • Харків – 0...-2


Прогноз погоди в Україні 29 січня / Укргідрометцентр

 

Автор: Анастасія Кушпіт