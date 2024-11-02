Сильні пориви вітру, а подекуди навіть мокрий сніг: прогноз погоди на 3 листопада

2 листопада 2024, 15:35
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Автор: Маргарита Волошина

У неділю, 3 листопада, за даними синоптиків, буде хмарно з проясненнями. Водночас у більшості областей очікується похолодання у порівнянні з попередніми днями.

Подекуди фахівці обіцяють сильні пориви вітру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Якою буде погода по Україні

Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у північно-східній частині вночі невеликий мокрий сніг,
– йдеться у повідомленні синоптиків.

Згідно з оприлюдненою інформацією, вітер буде рухатися у північно-західному напрямку зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Вночі на Лівобережжі очікують пориви швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.

Водночас температура вночі коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Вдень фахівці прогнозують 3 – 8 градусів тепла, на півдні країни очікують до 10 градусів тепла.

Погода в обласних центрах

  • Київ +5...+7
  • Ужгород +6...+8
  • Львів ++5...+7
  • Івано-Франківськ +5...+7
  • Тернопіль +5...+7
  • Чернівці +5...+7
  • Хмельницький +5...+7
  • Луцьк +5...+7
  • Рівне +5...+7
  • Житомир +5...+7
  • Вінниця +5...+7
  • Одеса +9...+11
  • Миколаїв +7...+9
  • Херсон +7...+9
  • Сімферополь +7...+9
  • Кропивницький +6...+8
  • Черкаси +5...+7
  • Чернігів +5...+7
  • Суми +4...+6
  • Полтава +4...+6
  • Дніпро +6...+8
  • Запоріжжя +7...+9
  • Донецьк +5...+7
  • Луганськ +4...+6
  • Харків +4...+6.


Прогноз погоди на 3 листопада / Карта Укргідрометцентру