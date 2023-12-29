Чи варто очікувати на передноворічний сніг: прогноз погоди на 30 грудня

Погода у суботу, 30 грудня, не порадує новорічними снігопадами – температура вдень все ще триматиметься на "плюсових" значеннях. Окрім цього, синоптики не очікують значних опадів.

Однак це чудовий час, щоб насолодитися прогулянками надворі. Новорічний настрій не повинен залежати від змін погодних умов.

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Якою буде погода в Україні

Погода в Україні 30 грудня буде хмарною, проте з проясненнями. Значних опадів не передбачається, лише в Карпатському регіоні невеликий дощ (вночі з мокрим снігом). Окрім цього, вдень у північній частині місцями можливий невеликий дощ. У південній частині та центральних областях вночі та вранці місцями прогнозують туман.

Українцям варто розраховувати на південно-західний вітер з переходом на північно-західний. Він віятиме зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду, в Карпатах окремі пориви сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 4 градусів тепла до 1 градусів мороз. Вдень метеорологи прогнозують підвищення до 4 – 9 градусів тепла, у південній частині та на Прикарпатті позначка термометра може сягати 7 – 12 градусів.

Якою буде температура в містах

Київ +6...+8

Ужгород +6...+8

Львів +8...+10

Івано-Франківськ +8...+10

Тернопіль +8...+10

Чернівці +8...+10

Хмельницький +8...+10

Луцьк +8...+10

Рівне +8...+10

Житомир +6...+8

Вінниця +6...+8

Одеса +6...+8

Миколаїв +6...+8

Херсон +6...+8

Сімферополь +9...+11

Кропивницький +6...+8

Черкаси +6...+8

Чернігів +6...+8

Суми +6...+8

Полтава +6...+8

Дніпро +6...+8

Запоріжжя +6...+8

Донецьк +5...+7

Луганськ +5...+7

Харків +6...+8

Прогноз погоди в Україні на 30 грудня / Карта Укргідрометцентру