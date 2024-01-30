Сонце принесе до 6 градусів тепла вдень: прогноз погоди в Україні на 31 січня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода у середу 31 січня буде напрочуд теплою, як для зимової пори роки. Температура повітря знову зросте на декілька градусів у всіх регіонах України.
При цьому українці можуть не боятися сюрпризів у вигляді сильних дощів чи мокрого снігу – синоптики прогнозують повну відсутність опадів. Парасольку можна сміливо залишати вдома.
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Погода по Україні
Метеорологи прогнозують, що у найближчу добу по всій Україні опадів не буде. Проте на дорогах західних, більшості північних та північно-східних областей місцями ожеледиця. Вітер південно-західний та західний, 3 – 10 метрів за секунду.
Синоптики прогнозують, що 31 січня вночі у північно-східних областях температура опускатиметься до 3 – 8 градусів морозу. Вдень же по всій в Україні очікується від 1 градусу морозу до 6 градусів тепла. У Карпатах вночі 7 – 12 градусів морозу, вдень близько 0.
Погода у столиці
Киянам у середу варто розраховувати на невелику хмарність, так само без опадів.Вітер південно-західний, віятиме зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.
Температура по області вночі сягатиме 1 – 6 градусів морозу, вдень позначка термометра не перевищуватиме 1 – 6 градусів тепла. У самому ж Києві вночі буде 2 – 4 градусів морозу, вдень 3 – 5 градусів тепла.
Температура в обласних центрах України
- Київ – +3...+5
- Ужгород – +3...+5
- Львів – +4...+6
- Івано-Франківськ – +4...+6
- Тернопіль – +3..+5
- Чернівці – +3...+5
- Хмельницький – +3...+5
- Луцьк – +3...+5
- Рівне – +3...+5
- Житомир – +3...+5
- Вінниця – +4...+6
- Одеса – +4...+6
- Миколаїв – +4...+6
- Херсон – +4...+6
- Сімферополь – +4...+6
- Кропивницький – +3...+5
- Черкаси – +4...+6
- Чернігів – +3...+5
- Суми – +2...+4
- Полтава – +3...+5
- Дніпро – +3...+5
- Запоріжжя – +4...+6
- Донецьк – -1...-+1
- Луганськ – +3...+5
- Харків – +2...+4
Прогноз погоди в Україні 31 січня / Карта Укргідрометцентру