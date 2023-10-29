Жовтневе тепло в останні дні місяця: прогноз погоди в Україні на 30 жовтня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода у понеділок 30 жовтня буде незвичною для кінця цього місяця – у більшості областей позначка термометра наближатиметься о 20 градусів вище нуля. Похолодання наразі оминають Україну.
Жовтень ще порадує останніми теплими деньками, після чого володарювати почне похмурий листопад. В перші ж дні нового місяця українці можуть розраховувати на дощі по всій країні.
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Прогноз погоди по Україні
Українцям варто очікувати 30 жовтня мінливу хмарність, переважно без опадів. Невеликий дощ можливий лише у західних регіонах країни. У східних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер південний та сягатиме 7 – 12 метрів за секунду, синоптики попереджають про пориви вітру швидкістю 19 – 24 метрів за секунду у Карпатах.
Температурний режим всюди буде високим. Вдень українці можуть розраховувати 4 – 9 градусів тепла, у південній частині та західних областях позначка сягатиме 8 – 13 градусів. Вдень синоптики прогнозують 16 – 21 градус, в Криму та на Одещині буде трохи тепліше – до 24 градусів. На сході та північному сході України вночі 1 – 6 градусів тепла, вдень 13 – 18 градусів.
Якою буде погода на Київщині
У Київській області не очікується істотних опадів, небо буде малохмарним. Вітер повіватиме з південного напрямку зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.
На Київщині вночі температура коливатиметься в діапазоні 4 – 9 градусів, а вдень потеплішає до 16 – 21 градуса. У столиці ж нічна температура становитиме 7 – 9 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть 17 – 19 градусів.
Погода в обласних центрах
- Київ +17...+19
- Ужгород +19...+21
- Львів +18...+20
- Івано-Франківськ +19...+21
- Тернопіль +19...+21
- Чернівці +20...+22
- Хмельницький +19...+21
- Луцьк +18...+20
- Рівне +18...+20
- Житомир +18...+20
- Вінниця +19...+21
- Одеса +22...+24
- Миколаїв +20...+22
- Херсон +20...+22
- Сімферополь +21...+23
- Кропивницький +20...+22
- Черкаси +19...+21
- Чернігів +15...+17
- Суми +15...+17
- Полтава +17...+19
- Дніпро +19...+21
- Запоріжжя +18...+20
- Донецьк +16...+18
- Луганськ +14...+16
- Харків +16...+18
Якою буде погода в понеділок 30 жовтня / Укргідрометцентр