В Україні в четвер, 31 липня, очікується мінлива хмарність. Синоптики прогнозують, що лише в декількох регіонах місцями будуть короткочасні дощі.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Сильна спека чи дощі, грози й похолодання аж до заморозків: якою буде погода у серпні – інтерв'ю

Якою буде погода в Україні 31 липня?

У північно-східній частині, вдень і на Закарпатті та в Карпатах місцями слід очікувати короткочасні дощі, грози. На решті території країни синоптики опадів не прогнозують.

Вітер переважно буде північно-західний, пориви якого сягатимуть від 7 до 12 метрів за секунду.

Температура на півдні та сході країни вночі 18 – 23 градуси тепла, вдень +27 – +32, на Луганщині сильна спека в районі 35 – 36 градусів тепла; на решті території вночі +12 – +17, вдень +21 – +26.

Погода в обласних центрах

Київ +24...+26;

Ужгород +23...+25;

Львів +22...+24;

Івано-Франківськ +23...+25;

Тернопіль +23...+25;

Чернівці +23...+25;

Хмельницький +23...+25;

Луцьк +23...+25;

Рівне +22...+24;

Житомир +23...+25;

Вінниця +23...+25;

Одеса +26...+28;

Миколаїв +26...+28;

Херсон +27...+29;

Сімферополь +29...+31;

Кропивницький +25...+27;

Черкаси +24...+26;

Чернігів +23...+25;

Суми +24...+26;

Полтава +24...+26;

Дніпро +25...+27;

Запоріжжя +27...+29;

Донецьк +28...+30;

Луганськ +31...+33;

Харків +30...+32.



Погода на 31 липня / Карта Укргідрометцентру