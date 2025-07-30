Мінлива хмарність, в деяких регіонах – дощі: прогноз погоди на 31 липня
В Україні в четвер, 31 липня, очікується мінлива хмарність. Синоптики прогнозують, що лише в декількох регіонах місцями будуть короткочасні дощі.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні 31 липня?
У північно-східній частині, вдень і на Закарпатті та в Карпатах місцями слід очікувати короткочасні дощі, грози. На решті території країни синоптики опадів не прогнозують.
Вітер переважно буде північно-західний, пориви якого сягатимуть від 7 до 12 метрів за секунду.
Температура на півдні та сході країни вночі 18 – 23 градуси тепла, вдень +27 – +32, на Луганщині сильна спека в районі 35 – 36 градусів тепла; на решті території вночі +12 – +17, вдень +21 – +26.
Погода в обласних центрах
- Київ +24...+26;
- Ужгород +23...+25;
- Львів +22...+24;
- Івано-Франківськ +23...+25;
- Тернопіль +23...+25;
- Чернівці +23...+25;
- Хмельницький +23...+25;
- Луцьк +23...+25;
- Рівне +22...+24;
- Житомир +23...+25;
- Вінниця +23...+25;
- Одеса +26...+28;
- Миколаїв +26...+28;
- Херсон +27...+29;
- Сімферополь +29...+31;
- Кропивницький +25...+27;
- Черкаси +24...+26;
- Чернігів +23...+25;
- Суми +24...+26;
- Полтава +24...+26;
- Дніпро +25...+27;
- Запоріжжя +27...+29;
- Донецьк +28...+30;
- Луганськ +31...+33;
- Харків +30...+32.