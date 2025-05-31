Небезпечні грози, град і вітер вируватимуть в Україні: де вже оголосили штормове попередження

Удень 1 червня в Україні знову очікується негода. Синоптики прогнозують, що Закарпаття та Прикарпаття, а також частково центральні регіони, Одеську та Миколаївську області накриють невеликі короткочасні дощі, подекуди очікуються грози.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Де в Україні очікують дощі з грозами

У Луцьку та області найближчим часом та зі збереженням до кінця доби 31 травня будуть грози. Синоптики попередили, що через такі погодні явища оголосили І (жовтий) рівень небезпечності.

У Запорізькій області та в обласному центрі грози прогнозуються в ніч проти 1 червня. У регіоні також оголошено про небезпеку через вирування негоди.

Погодні умови можуть призвести до аварії генераторів, підстанцій, трансформаторів та пошкодження ліній електропередач,

– йдеться в повідомленні.

У Рівному та Рівненській області небезпечна негода почнеться 31 травня та триватиме протягом доби 1 червня. На цій території можуть бути грози, а місцями очікується й посилення вітру до 15-20 метрів за секунду та град.

Також прогнозується гроза у Дніпрі та області вже в найближчу годину зі збереженням до кінця доби.

На Львівщині у неділю, 1 червня, синоптики очікують грози, вдень подекуди може випасти град діаметром 6 – 19 міліметрів.

Нагадаємо, в Україні 1 червня прогнозують теплу погоду, хоча небо буде хмарним з проясненнями. Середня температура цього дня сягатиме 22-27 градусів тепла.

До слова, за прогнозами синоптиків, у найближчі 7 – 10 днів погода майже не змінюватиметься. У цей час температурний режим в Україні залишатиметься таким як зараз, а дощі періодично накриватимуть територію держави. Проте вихідні буде більш теплими та ясними, ніж подальші дні.