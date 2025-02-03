Місцями невеликий сніг, а подекуди ожеледиця: прогноз погоди на 4 лютого
Погода в Україні у вівторок, 4 лютого, буде хмарною. Синоптики прогнозують подекуди невеликий сніг.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також Коли в Україні буде сніг і морози: синоптики назвали дату похолодання
Погода в Україні 4 лютого
Синоптики прогнозують, що місцями буде невеликий сніг. Лише у більшості південних областей, вночі і на крайньому заході країни без опадів.
Також на південному сході та сході країни на дорогах подекуди буде ожеледиця.
Вітер буде північно-західний, а його пориви сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі 0 – 5 градусів морозу, вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла; в Карпатах вночі 8 – 13 градусів морозу, вдень 0 – 5 градусів морозу,
– ідеться в повідомленні.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ -1...+1
- Ужгород -1...+1
- Львів 0...+2
- Івано-Франківськ 0...+2
- Тернопіль -1...+1
- Чернівці 0...+2
- Хмельницький -1...+1
- Луцьк -1...+1
- Рівне -1...+1
- Житомир -1...+1
- Вінниця -1...+1
- Одеса +1...+3
- Миколаїв 0...+2
- Херсон 0...+2
- Сімферополь 0...+2
- Кропивницький 0...+2
- Черкаси -1...+1
- Чернігів -1...+1
- Суми 0...-2
- Полтава -1...+1
- Дніпро -1...+1
- Запоріжжя 0...+2
- Донецьк 0...+2
- Луганськ 0...+2
- Харків -1...+1
Прогноз погоди в Україні на 4 лютого / Карта Укргідрометцентру