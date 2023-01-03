Не по-зимовому плюсова температура та мінлива хмарність: прогноз погоди на 4 січня
3 січня 2023, 14:54Читать новость на русском
Джерело:Укргідрометцентр
Початок 2023 року здивував нетиповою для січня погодою. Аномальне для зимового періоду тепло охопило країни Європи.
Якою буде погода в Україні 4 січня та чи чекати на повернення морозів цього дня, розповідає 24 Канал.
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Яка погода буде в Україні 4 січня
Синоптики прогнозують плюсову температуру повітря по всій території країни. Схоже, аномальна спека трохи відступає, проте стовпчики термометра не поспішають опускатися нижче нуля.
Вночі в Україні обіцяють 0 – 5° тепла, а вдень – 3 – 9°. Водночас опадів цього дня не варто очікувати – на дворі буде хмарно з проясненнями.
У Києві 4 січня теж не має бути холодно. Вночі передають 2 – 4° тепла, а вдень – 4 – 6°.
Температура в обласних центрах цього дня
- Київ – +4...+6
- Ужгород – +7...+9
- Львів – +6...+8
- Івано-Франківськ – +5...+7
- Тернопіль – +5...+7
- Чернівці – +5...+7
- Хмельницький – +5...+7
- Луцьк – +5...+7
- Рівне – +4...+6
- Житомир – +4...+6
- Вінниця – +5...+7
- Одеса – +7...+9
- Миколаїв – +6...+8
- Херсон – +5...+7
- Сімферополь – +6...+8
- Кропивницький – +5...+7
- Черкаси – +5...+7
- Чернігів – +4...+6
- Суми – +3...+5
- Полтава – +5...+7
- Дніпро – +5...7
- Запоріжжя – +6...+8
- Донецьк – +6...+8
- Луганськ – +6...8
- Харків – +5...+7