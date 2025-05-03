Сильні пориви вітру, грози та спека до +28: прогноз погоди на 4 травня

В Україні у неділю, 4 травня, дещо погіршаться погодні умови. Синоптики дали попередження про небезпечні метеорологічні явища у майже всіх областях.

Будуть дощі та сильні пориви вітру. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 4 травня

У неділю прогнозують мінливу хмарність.

Короткочасні дощі пройдуть у західних, вдень і північних, Вінницькій та Черкаській областях. День також може принести грози.

На решті території буде без опадів.

Вітер очікують південно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. А вдень повсюди, окрім південного сходу, будуть пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Довідково. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Термометри вночі показуватимуть 9 – 14 градусів тепла, у південно-східній частині – 4 – 9.

Удень буде 23 – 28 градусів тепла, а на заході країни – 20 – 25.

Погода 4 травня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде температура в обласних центрах