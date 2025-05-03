Сильні пориви вітру, грози та спека до +28: прогноз погоди на 4 травня
В Україні у неділю, 4 травня, дещо погіршаться погодні умови. Синоптики дали попередження про небезпечні метеорологічні явища у майже всіх областях.
Будуть дощі та сильні пориви вітру. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода 4 травня
У неділю прогнозують мінливу хмарність.
Короткочасні дощі пройдуть у західних, вдень і північних, Вінницькій та Черкаській областях. День також може принести грози.
На решті території буде без опадів.
Вітер очікують південно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. А вдень повсюди, окрім південного сходу, будуть пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.
Довідково. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Термометри вночі показуватимуть 9 – 14 градусів тепла, у південно-східній частині – 4 – 9.
Удень буде 23 – 28 градусів тепла, а на заході країни – 20 – 25.
Погода 4 травня / Карта Укргідрометцентру
Якою буде температура в обласних центрах
- Київ +25...+27;
- Ужгород +22...+24;
- Львів +22...+24;
- Івано-Франківськ +22...+24;
- Тернопіль +22...+24;
- Чернівці +22...+24;
- Хмельницький +23...+25;
- Луцьк +20...+22;
- Рівне +22...+24;
- Житомир +25...+27;
- Вінниця +25...+27;
- Одеса +25...+27;
- Миколаїв +24...+26;
- Херсон +23...+25;
- Сімферополь +23...+25;
- Кропивницький +25...+27;
- Черкаси +26...+28;
- Чернігів +25...+27;
- Суми +25...+27;
- Полтава +24...+26;
- Дніпро +24...+26;
- Запоріжжя +23...+25;
- Донецьк +22...+24;
- Луганськ +22...+24;
- Харків +25...+27.