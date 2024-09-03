Дощі у частині областей та спека до 32+: прогноз погоди в Україні на 4 вересня

Погода в Україні 4 вересня буде теплою, а подекуди навіть дещо спекотною. Синоптики також прогнозують на території усіх областей мінливу хмарність.

Зауважимо, що спека в Україні вже йде на спад, +35 і більше градусів наразі не очікується. Однак синоптичні процеси можуть змінитися.

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Погода в Україні

У центральних, південних областях та в Криму місцями буде короткочасний дощ та гроза, на решті території обіцяють без опадів. Вітер рухатиметься здебільшого у північно-східному напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі сягатиме 15 – 20 градусів тепла, у західних областях 11 – 16 градусів тепла. За даними синоптиків, вдень фіксуватимуть 23 – 28 градусів тепла, на Закарпатті буде до 32 градусів тепла. В Карпатах вночі 9 – 14 градусів, вдень – 18 – 23.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +26...+28

Ужгород +29...+31

Львів +26...+28

Івано-Франківськ +25...+27

Тернопіль +24...+26

Чернівці +24...+26

Хмельницький +24...+26

Луцьк +27...+29

Рівне +24...+26

Житомир +25...+27

Вінниця +23...+25

Одеса +23...+25

Миколаїв +24...+26

Херсон +24...+26

Сімферополь +25...+27

Кропивницький +23...+25

Черкаси +23...+25

Чернігів +25...+27

Суми +26...+28

Полтава +24...+26

Дніпро +25...+27

Запоріжжя +24...+26

Донецьк +26...+28

Луганськ +27...+29

Харків +26...+28



Прогноз погоди на 4 вересня / Укргідрометцентр