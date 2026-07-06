Негода накриє Україну: в яких регіонах очікуються грози та пориви вітру

До кінця доби 6 липня та вдень 7 липня низку регіонів України накриє негода. Через грозову погоду та посилення вітру подекуди оголошено I рівень небезпечності.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр та обласні гідрометцентри.

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Які області накриє негода?

Синоптики попередили жителів Києва та Київської області про пориви вітру швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Така негода протримається у регіоні до кінця доби понеділка.

Схожі небезпечні метеорологічні явища прогнозують також на Чернігівщині, Полтавщині та Харківщині. Місцями у цих регіонах та на Сумщині можливі грози.

Наступного дня, 7 липня, негоду прогнозують в Одесі та по області. Вдень у регіоні очікується гроза, а на узбережжі пориви вітру 12 – 14 метрів за секунду. Фахівці оголосили I (жовтий) рівень небезпечності

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і руху транспорту,

– зауважили синоптики.

Нагадаємо, 7 липня короткочасні дощі йтимуть у західних, а вдень також у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях. Подекуди дощі будуть грозовими. У денні години температура повітря становитиме +24...+29 градусів, а на заході та півночі буде прохолодніше – +18...+24 градуси.

Загалом цього тижня переважатиме прохолодна погода та локальні дощі через циклон та атмосферні фронти, що надійшли з півночі Європи.