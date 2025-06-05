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24 Канал Новини України Дощі, грози та спека до 31+: прогноз погоди на 6 червня
5 червня, 15:20
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Дощі, грози та спека до 31+: прогноз погоди на 6 червня

Маргарита Волошина

Погода в Україні у п'ятницю, 6 червня, буде спекотною з мінливою хмарністю. В Україну поширюватиметься досить тепла повітряна маса з південного заходу.

Водночас синоптики прогнозують дощі для частини областей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Якою буде погода в Україні

За даними синоптиків, погоду без опадів у більшості областей формуватиме поле високого атмосферного тиску, на короткочасні дощі літнього характеру розраховуємо місцями лише в північній частині, вдень і в західних областях. 

У північній частині, вдень і в західних та Вінницькій областях місцями очікуються короткочасні дощі та грози. На решті території опадів не буде. Вітер здебільшого рухатиметься у південно-західному напрямку, швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла, а на сході та південному сході країни буде 12 – 17 градусів тепла. Вдень прогнозують 26 – 31 градусів тепла. В Карпатах вночі буде 11 – 16 градусів тепла, вдень 20 – 25 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +29...+31;
  • Ужгород +28...+30;
  • Львів +28...+30;
  • Івано-Франківськ +28...+30;
  • Тернопіль +28...+30;
  • Чернівці +28...+30;
  • Хмельницький +28...+30;
  • Луцьк +26...+28;
  • Рівне +28...+30;
  • Житомир +28...+30;
  • Вінниця +28...+30;
  • Одеса +28...+30;
  • Миколаїв +28...+30;
  • Херсон +28...+30;
  • Сімферополь +26...+28;
  • Кропивницький +28...+30;
  • Черкаси +28...+30;
  • Чернігів +28...+30;
  • Суми +28...+30;
  • Полтава +28...+30;
  • Дніпро +28...+30;
  • Запоріжжя +28...+30;
  • Донецьк +28...+30;
  • Луганськ +27...+29;
  • Харків +28...+30;


Прогноз погоди на 6 червня / Карта Укргідрометцентру