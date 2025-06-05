Дощі, грози та спека до 31+: прогноз погоди на 6 червня
Погода в Україні у п'ятницю, 6 червня, буде спекотною з мінливою хмарністю. В Україну поширюватиметься досить тепла повітряна маса з південного заходу.
Водночас синоптики прогнозують дощі для частини областей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
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Якою буде погода в Україні
За даними синоптиків, погоду без опадів у більшості областей формуватиме поле високого атмосферного тиску, на короткочасні дощі літнього характеру розраховуємо місцями лише в північній частині, вдень і в західних областях.
У північній частині, вдень і в західних та Вінницькій областях місцями очікуються короткочасні дощі та грози. На решті території опадів не буде. Вітер здебільшого рухатиметься у південно-західному напрямку, швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.
Температура вночі коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла, а на сході та південному сході країни буде 12 – 17 градусів тепла. Вдень прогнозують 26 – 31 градусів тепла. В Карпатах вночі буде 11 – 16 градусів тепла, вдень 20 – 25 градусів тепла.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +29...+31;
- Ужгород +28...+30;
- Львів +28...+30;
- Івано-Франківськ +28...+30;
- Тернопіль +28...+30;
- Чернівці +28...+30;
- Хмельницький +28...+30;
- Луцьк +26...+28;
- Рівне +28...+30;
- Житомир +28...+30;
- Вінниця +28...+30;
- Одеса +28...+30;
- Миколаїв +28...+30;
- Херсон +28...+30;
- Сімферополь +26...+28;
- Кропивницький +28...+30;
- Черкаси +28...+30;
- Чернігів +28...+30;
- Суми +28...+30;
- Полтава +28...+30;
- Дніпро +28...+30;
- Запоріжжя +28...+30;
- Донецьк +28...+30;
- Луганськ +27...+29;
- Харків +28...+30;