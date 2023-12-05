Майже без опадів та +4 градуса тепла: якою буде погода в Україні 6 грудня

5 грудня 2023, 14:34
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Джерело:

Укргідрометцентр

У середу, 6 грудня, буде прохолодно, але сухо. Незначні опади у вигляді дощу прогнозуються в Одеській області, а на Житомирщині та Вінниччині – невеликий сніг.

Так, погода у День святого Миколая буде без неприємних сюрпризів. Лише уночі на деяких територіях прогнозують до -9 градусів морозу.

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Якою буде погода в Україні 6 грудня

Погода у середу, 6 грудня, буде доволі комфортною, адже синоптики не прогнозують значних перепадів температури та опадів. Лише в Одеській області незначні дощі, а в Житомирській та Вінницькій – невеликий сніг. Крім того, на Заході та Півночі місцями може бути ожеледиця, тому пішоходам та водіям варто бути обачними.

Загалом, на більшості територій України стовпчики термометрів вдень підіймуться до +2 градусів тепла. Найтепліше буде на Одещині, де пригріє до +4 градусів, та на Закарпатті й в Криму – до +6 градусів. Разом з тим, на Півночі морозно буде й протягом дня. Синоптики прогнозують, що у Київській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях вдень стовпчики термометрів затримаються на позначках від -3 до 0 градусів.

Лише уночі будуть відчутні морози. У більшості областей температура вночі опуститься до -3...-8 градусів морозу. Прохолодніше буде у Львівській, Чернігівській та Сумській областях, де стовпчики термометрів опустяться до -6...-11 градусів.

Вітер прогнозується південно-східний та східний, до 5 – 10 метрів на секунду. 

Температура в обласних центрах

  • Київ – 0...-2;
  • Ужгород – +4...+6;
  • Львів – -1...+1;
  • Івано-Франківськ – -1...+1;
  • Тернопіль – -1...+1;
  • Чернівці – 0...+2;
  • Хмельницький – -1...+1;
  • Луцьк – -1...+1;
  • Рівне – -1...+1;
  • Житомир – 0...-2;
  • Вінниця – -1...+1;
  • Одеса – +2...+4;
  • Миколаїв – 0...+2;
  • Херсон – +1...+3;
  • Сімферополь – +4...+6;
  • Кропивницький – 0...+2;
  • Черкаси – -1...+1;
  • Чернігів – -3...-1;
  • Суми – -3...-1;
  • Полтава – -1...+1;
  • Дніпро – 0...+2;
  • Запоріжжя – 0...+2;
  • Донецьк – 0...-2;
  • Луганськ – -1...+1;
  • Харків – 0...-2.


Точний прогноз погоди в Україні 6 грудня 2023 року / Карта Укргідрометцентру

Автор: Анжеліка Байбак