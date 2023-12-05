Майже без опадів та +4 градуса тепла: якою буде погода в Україні 6 грудня

У середу, 6 грудня, буде прохолодно, але сухо. Незначні опади у вигляді дощу прогнозуються в Одеській області, а на Житомирщині та Вінниччині – невеликий сніг.

Так, погода у День святого Миколая буде без неприємних сюрпризів. Лише уночі на деяких територіях прогнозують до -9 градусів морозу.

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Якою буде погода в Україні 6 грудня

Погода у середу, 6 грудня, буде доволі комфортною, адже синоптики не прогнозують значних перепадів температури та опадів. Лише в Одеській області незначні дощі, а в Житомирській та Вінницькій – невеликий сніг. Крім того, на Заході та Півночі місцями може бути ожеледиця, тому пішоходам та водіям варто бути обачними.

Загалом, на більшості територій України стовпчики термометрів вдень підіймуться до +2 градусів тепла. Найтепліше буде на Одещині, де пригріє до +4 градусів, та на Закарпатті й в Криму – до +6 градусів. Разом з тим, на Півночі морозно буде й протягом дня. Синоптики прогнозують, що у Київській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях вдень стовпчики термометрів затримаються на позначках від -3 до 0 градусів.

Лише уночі будуть відчутні морози. У більшості областей температура вночі опуститься до -3...-8 градусів морозу. Прохолодніше буде у Львівській, Чернігівській та Сумській областях, де стовпчики термометрів опустяться до -6...-11 градусів.

Вітер прогнозується південно-східний та східний, до 5 – 10 метрів на секунду.

Температура в обласних центрах

Київ – 0...-2;

Ужгород – +4...+6;

Львів – -1...+1;

Івано-Франківськ – -1...+1;

Тернопіль – -1...+1;

Чернівці – 0...+2;

Хмельницький – -1...+1;

Луцьк – -1...+1;

Рівне – -1...+1;

Житомир – 0...-2;

Вінниця – -1...+1;

Одеса – +2...+4;

Миколаїв – 0...+2;

Херсон – +1...+3;

Сімферополь – +4...+6;

Кропивницький – 0...+2;

Черкаси – -1...+1;

Чернігів – -3...-1;

Суми – -3...-1;

Полтава – -1...+1;

Дніпро – 0...+2;

Запоріжжя – 0...+2;

Донецьк – 0...-2;

Луганськ – -1...+1;

Харків – 0...-2.



Точний прогноз погоди в Україні 6 грудня 2023 року / Карта Укргідрометцентру