Можливі зливи, град та шквали, не обійдеться без магнітної бурі: прогноз погоди на 6 липня

В Україні у середу, 6 липня, прогнозують опади у західних та північних областях. Тим часом на Півдні та Сході світитиме сонце.

На Заході похолодає. Синоптики прогнозують +22...+24 градусів. Тим часом на іншій території України температура повітря прогріється до +29...+34 градусів.

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У Києві прогнозують +31...+33 градусів. В українській столиці прогнозують грози.

Прогноз синоптикині Діденко

Наталка Діденко повідомила, що в Україну завітає свіжа повітряна маса. З Європи надійде атмосферний фронт. Саме тому на Заході температура повітря знизиться.

Тим часом на Півдні та Сході залишиться класична для літа висока температура повітря.

Оскільки контрасти температурні – значні, через це при грозах можливі зливи, град і шквали. Не легковажте прогнозом. Така істотна зміна погоди супроводжуватиметься ще й стрибками атмосферного тиску. Також на завтра обіцяють завітати на Землю магнітні бурі,

– заявила Діденко.

Прогноз погоди в містах України на 6 липня

Ужгород – +24...+26

Львів – +22...+24

Івано-Франківськ – +22...+24

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +22...+24

Хмельницький – +24...+26

Луцьк – +22...+24

Рівне – +23...+25

Житомир – +29...+31

Вінниця – +31...+33

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +32...+34

Херсон – +32...+34

Сімферополь – +31...+33

Кропивницький – +32...+34

Черкаси – +31...+33

Чернігів – +31...+33

Суми – +31...+33

Полтава – +31...+33

Дніпро – +32...+34

Запоріжжя – +31...+33

Донецьк – +30...+32

Луганськ – +29...+31

Харків – +30...+32

Київ – +31...+33



Прогноз погоди на 6 липня / Фото Укргідрометцентр