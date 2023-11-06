Більшість регіонів накриє дощем: погода в Україні на 6 листопада
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у понеділок, 6 листопада, все ще радуватиме наших громадян теплом. Водночас майже всі області країни накриє дощем.
Крім того, температура у всіх регіонах України становитиме вище за +10 градусів. Водночас цього дня також з-за хмар можуть вийти й сонячні промінці, які розвіють сіру дощову погоду.
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Якою буде погода в Україні 6 листопада
По всій Україні погода буде з мінливою хмарністю. У кожному регіоні держави пройдуть невеличкі дощі, які згодом замінять промінці ласкавого сонця. Не буде цього дня й значних поривів вітру, адже його швидкість становитиме лише від 7 до 12 метрів на секунду.
На Заході України температура коливатиметься від +13 до +15 градусів. Найтепліше цього разу буде у Чернівецькій області. Істотних опадів у західних областях – не прогнозується, тому можна сміливо вдягати пальта й насолоджуватися ласкавим теплом надворі.
У північних областях також не передбачається серйозних опадів, однак у Сумській і Чернігівській областях усе ж можуть пройти незначні дощі. Температура у регіоні становитиме від +11 до +14 градусів.
У центрі України прогнозують температуру від +13 до +16 градусів. Значних дощів у регіоні не передбачається.
Більше опадів буде на Півдні й на Сході України. Там прогнозують помірні дощі, тому обов'язково не забудьте взяти з собою парасольки чи дощовики. Температура у цих областях також буде теплішою й становитиме від +13 до +21 градусів залежно від регіону.
Температура в обласних центрах України
Київ – +13...+15
Ужгород – +12...+14
Львів – +11...+13
Івано-Франківськ – +11...+13
Тернопіль – +11...+13
Чернівці – +13...+15
Хмельницький – +12…+14
Луцьк – +11...+13
Рівне – +11...+13
Житомир – +11...+13
Вінниця – +13...+15
Одеса – +19...+21
Миколаїв – +17...+19
Херсон – +16...+18
Сімферополь – +18...+20
Кропивницький – +15...+17
Черкаси – +14...+16
Чернігів – +12...+14
Суми – +12...+14
Полтава – +13...+15
Дніпро – +16...+18
Запоріжжя – +16...+18
Донецьк – +15...+17
Луганськ – +13...+15
Харків – +14...+16
Прогноз погоди в Україні 6 листопада / Карта Укргідрометцентру