Більшість регіонів накриє дощем: погода в Україні на 6 листопада

Погода в Україні у понеділок, 6 листопада, все ще радуватиме наших громадян теплом. Водночас майже всі області країни накриє дощем.

Крім того, температура у всіх регіонах України становитиме вище за +10 градусів. Водночас цього дня також з-за хмар можуть вийти й сонячні промінці, які розвіють сіру дощову погоду.

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Якою буде погода в Україні 6 листопада

По всій Україні погода буде з мінливою хмарністю. У кожному регіоні держави пройдуть невеличкі дощі, які згодом замінять промінці ласкавого сонця. Не буде цього дня й значних поривів вітру, адже його швидкість становитиме лише від 7 до 12 метрів на секунду.

На Заході України температура коливатиметься від +13 до +15 градусів. Найтепліше цього разу буде у Чернівецькій області. Істотних опадів у західних областях – не прогнозується, тому можна сміливо вдягати пальта й насолоджуватися ласкавим теплом надворі.

У північних областях також не передбачається серйозних опадів, однак у Сумській і Чернігівській областях усе ж можуть пройти незначні дощі. Температура у регіоні становитиме від +11 до +14 градусів.

У центрі України прогнозують температуру від +13 до +16 градусів. Значних дощів у регіоні не передбачається.

Більше опадів буде на Півдні й на Сході України. Там прогнозують помірні дощі, тому обов'язково не забудьте взяти з собою парасольки чи дощовики. Температура у цих областях також буде теплішою й становитиме від +13 до +21 градусів залежно від регіону.

Температура в обласних центрах України

Київ – +13...+15

Ужгород – +12...+14

Львів – +11...+13

Івано-Франківськ – +11...+13

Тернопіль – +11...+13

Чернівці – +13...+15

Хмельницький – +12…+14

Луцьк – +11...+13

Рівне – +11...+13

Житомир – +11...+13

Вінниця – +13...+15

Одеса – +19...+21

Миколаїв – +17...+19

Херсон – +16...+18

Сімферополь – +18...+20

Кропивницький – +15...+17

Черкаси – +14...+16

Чернігів – +12...+14

Суми – +12...+14

Полтава – +13...+15

Дніпро – +16...+18

Запоріжжя – +16...+18

Донецьк – +15...+17

Луганськ – +13...+15

Харків – +14...+16



Прогноз погоди в Україні 6 листопада / Карта Укргідрометцентру