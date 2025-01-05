Мокрий сніг, дощ та ожеледиця: якою буде погода в Україні 6 січня

5 січня 2025, 14:38
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Автор: Надія Батюк

Погода в Україні в понеділок, 6 січня, буде вітряною та хмарною. Синоптики прогнозують мокрий сніг і дощ у західних областях, на дорогах можлива ожеледиця.

У деяких регіонах температура повітря опуститься нижче нуля. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Яка погода буде в Україні 6 січня

Синоптики прогнозують хмарну погоду. У західних областях вночі та вдень по всій Україні можливий невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах у всіх регіонах, окрім півдня, подекуди буде ожеледиця.

По всій країні спостерігатимуться пориви вітру зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Проте вдень у західних та південних областях швидкість вітру становитиме до 15 – 20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від 3 до 8 градусів морозу, вдень – від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла. На Прикарпатті, в Криму та більшості південних областей вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 4 до 9 градусів тепла.

Якою буде погода в українських містах

  • Київ +1…+3;
  • Ужгород +4…+6;
  • Львів +5...+7;
  • Івано-Франківськ +5...+7;
  • Тернопіль +3...+5;
  • Чернівці +6...+8;
  • Хмельницький +3...+5;
  • Луцьк +3...+5;
  • Рівне +3...+5;
  • Житомир +1...+3;
  • Вінниця +1…+3;
  • Одеса +5...+7;
  • Миколаїв +5...+7;
  • Херсон +5...+7;
  • Сімферополь +6...+8;
  • Кропивницький +1...+3;
  • Черкаси +1...+3;
  • Чернігів -1...+1;
  • Суми -1…+1;
  • Полтава 0...+2;
  • Дніпро +1...+3;
  • Запоріжжя +3...+5;
  • Донецьк -1…+1;
  • Луганськ 0…-2;
  • Харків -1...+1.


Погода в Україні 6 січня / Карта Укргідрометцентру