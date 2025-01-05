Мокрий сніг, дощ та ожеледиця: якою буде погода в Україні 6 січня
Погода в Україні в понеділок, 6 січня, буде вітряною та хмарною. Синоптики прогнозують мокрий сніг і дощ у західних областях, на дорогах можлива ожеледиця.
У деяких регіонах температура повітря опуститься нижче нуля. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Яка погода буде в Україні 6 січня
Синоптики прогнозують хмарну погоду. У західних областях вночі та вдень по всій Україні можливий невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах у всіх регіонах, окрім півдня, подекуди буде ожеледиця.
По всій країні спостерігатимуться пориви вітру зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Проте вдень у західних та південних областях швидкість вітру становитиме до 15 – 20 метрів за секунду.
Температура повітря вночі коливатиметься від 3 до 8 градусів морозу, вдень – від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла. На Прикарпатті, в Криму та більшості південних областей вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 4 до 9 градусів тепла.
Якою буде погода в українських містах
- Київ +1…+3;
- Ужгород +4…+6;
- Львів +5...+7;
- Івано-Франківськ +5...+7;
- Тернопіль +3...+5;
- Чернівці +6...+8;
- Хмельницький +3...+5;
- Луцьк +3...+5;
- Рівне +3...+5;
- Житомир +1...+3;
- Вінниця +1…+3;
- Одеса +5...+7;
- Миколаїв +5...+7;
- Херсон +5...+7;
- Сімферополь +6...+8;
- Кропивницький +1...+3;
- Черкаси +1...+3;
- Чернігів -1...+1;
- Суми -1…+1;
- Полтава 0...+2;
- Дніпро +1...+3;
- Запоріжжя +3...+5;
- Донецьк -1…+1;
- Луганськ 0…-2;
- Харків -1...+1.