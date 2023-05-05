Температура знову знижується: якою буде погода в Україні 6 травня
Джерело:Укргідрометцентр
В цілому в суботу по Україні буде дещо холодніше, ніж у п'ятницю. Проте весняна погода ще потримається.
Опадів 6 травня не передбачається. Лише у Карпатах та на Закарпатті вдень місцями прогнозують короткочасні дощі.
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Якою буде погода в Україні 6 травня
Вітер в Україні буде північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі становитиме 1 – 6 градусів тепла, на Волині, Рівненщині, Житомирщині та Чернігівщині 0 – 5 градусів, температура вдень 10 – 15 градусів тепла. На Закарпатті, півдні та південному сході країни вночі 7 – 12 градусів, вдень 16 – 21.
Прогноз погоди у Київській області
Опадів у столиці та Київській області бути не повинно. В районних центрах температура вночі становитиме 1 – 6 градусів тепла, вдень 10 – 15 градусів. Натомість у Києві вночі 4 – 6 градусів тепла, вдень 12 – 14 градусів.
- Київ – +12...+14
- Ужгород – +18...+20
- Львів – +14...+16
- Івано-Франківськ – +13...+15
- Тернопіль – +13...+15
- Чернівці – +14...+16
- Хмельницький – +13...+15
- Луцьк – +12...+14
- Рівне – +12...+14
- Житомир – +11...+13
- Вінниця – +14...+16
- Одеса – +18...+20
- Миколаїв – +17...+19
- Херсон – +17...+19
- Сімферополь – +18...+20
- Кропивницький – +16...+18
- Черкаси – +12...+14
- Чернігів – +11...+13
- Суми – +11...+13
- Полтава – +12...+14
- Дніпро – +14...+16
- Запоріжжя – +18...+20
- Донецьк – +17...+19
- Луганськ – +16...+18
- Харків – +15...+17