Температура знову знижується: якою буде погода в Україні 6 травня

В цілому в суботу по Україні буде дещо холодніше, ніж у п'ятницю. Проте весняна погода ще потримається.

Опадів 6 травня не передбачається. Лише у Карпатах та на Закарпатті вдень місцями прогнозують короткочасні дощі.

Дивіться також В Україні прогнозують небезпечне явище: де та коли чекати погодних сюрпризів

Якою буде погода в Україні 6 травня

Вітер в Україні буде північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі становитиме 1 – 6 градусів тепла, на Волині, Рівненщині, Житомирщині та Чернігівщині 0 – 5 градусів, температура вдень 10 – 15 градусів тепла. На Закарпатті, півдні та південному сході країни вночі 7 – 12 градусів, вдень 16 – 21.

Прогноз погоди у Київській області

Опадів у столиці та Київській області бути не повинно. В районних центрах температура вночі становитиме 1 – 6 градусів тепла, вдень 10 – 15 градусів. Натомість у Києві вночі 4 – 6 градусів тепла, вдень 12 – 14 градусів.