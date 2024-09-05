Майже без опадів та до +28: прогноз погоди в Україні на 6 вересня
Джерело:Укргідрометцентр
Завтра на більшості території України пануватиме спокійна осіння погода. Синоптики попереджають про мінливу хмарність.
Водночас жителям Криму та Одеси варто взяти із собою парасольки, адже в цих регіонах прогнозують дощі та короткочасні грози. Температура повітря також має приємно потішити. Вітер буде помірний, східного напрямку, а температура вдень досягатиме +23 – +28 градусів.
Дивіться також Чи буде цього року бабине літо
Якою буде погода в Україні 6 вересня
Завтра, 6 вересня, на більшій частині України пануватиме мінлива хмарність, без суттєвих опадів.
Лише на Одещині та в Криму можливі короткочасні дощі з грозами. Вітер буде східним та сягатиме 5 – 10 метрів на секунду, а у південно-східних областях місцями можливі пориви до 15 – 20 метрів на секунду.
Температура повітря вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть комфортні +23 – +28 градусів. У Карпатах вночі прогнозують +7 – +12 градусів, вдень – +17 – +22 градуси.
Якою буде погода на Київщині
На Київщині також очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде східний, 5 – 10 метрів на секунду.
Уночі температура повітря становитиме +13 – +18 градусів, а вдень – +23 – +28 градусів. У самому Києві прогнозують теплу погоду з нічними +16 – +18 градусів і денними +26 – +28 градусів.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +26...+28
- Ужгород +27...+29
- Львів +26...+28
- Івано-Франківськ +25...+27
- Тернопіль +26...+28
- Чернівці +26...+28
- Хмельницький +27...+29
- Луцьк +27..+29
- Рівне +26...+28
- Житомир +26...+28
- Вінниця +26...+28
- Одеса +24...+26
- Миколаїв +26...+28
- Херсон +26...+28
- Сімферополь +24...+26
- Кропивницький +26...+28
- Черкаси +26...+28
- Чернігів +25...+27
- Суми +25...+27
- Полтава +26...+28
- Дніпро +27...+29
- Запоріжжя +26...+28
- Донецьк +26...+28
- Луганськ +24..+26
- Харків +25...+27
Прогноз погоди на 6 вересня / Фото Укргідрометцентру