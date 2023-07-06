Потужні грози й шквальний вітер: прогноз погоди в Україні на 7 липня

В Україні 7 липня продовжить панувати спекотна погода. Окрім цього, більшість регіонів нашої держави накриє потужна гроза за шквальними вітрами.

Через це майже по всій Україні оголосили перший рівень небезпечності. В Одеській та Миколаївській області попереджають про опади у вигляді граду.

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Яка погода в Україні 7 липня

Температура по всіх областях нашої країни трохи спаде, порівняно з попередніми днями. Удень вона коливатиметься від +22 до +36 градусів у залежності від регіону.

На Заході литимуть короткочасні дощі, а температура сягне від +22 до +25 градусів. Попри це, негода омине Волинь, там буде мінлива хмарність, без опадів.

На Півночі нашої держави також пануватимуть грози. Температура в регіоні буде від +25 до +31 градусів. У деяких районах північних областей будуть значні опади, тому жителів просять підготуватися до негоди та обов'язково взяти з собою парасольку.

Схожа ситуація буде в центральних областях України. Температура там сягатиме +24 до +32 градусів. Там також пройде значний дощ, який може місцями підтопити райони.

Найбільш спекотно погода буде на Сході та Півдні, адже температура там сягне від +30 до +36 градусів. Погода у регіонах варіюватиметься, адже у більшості областях литиме значний дощ, водночас у Харківській, Донецькій, Луганській областях, а також у Криму буде мінлива хмарність, без опадів.

У більшості областях оголосили перший рівень небезпечності

Укргідрометцентр також попереджає про значні наслідки від опадів у більшості областей нашої держави. Від негоди потерпатимуть всі області, крім Харківської, Луганської, Донецької областей, а також Криму.

У цих областях попереджають про значні пориви вітру від 15 до 20 метрів на секунду. Крім цього, там також може падати град і бути значні підтоплення.



Укргідрометцентр оголосив про жовтий рівень небезпечності 7 липня / Карта Укргідрометцентру

Температура в обласних центрах України

Київ – +24...+26

Ужгород – +22...+24

Львів – +22...+24

Івано-Франківськ – +22...+24

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +22...+24

Хмельницький – +22…+24

Луцьк – +23...+25

Рівне – +23...+25

Житомир – +23...+25

Вінниця – +24...+26

Одеса – +31...+33

Миколаїв – +34...+36

Херсон – +33...+35

Сімферополь – +32...+34

Кропивницький – +30...+32

Черкаси – +29...+31

Чернігів – +26...+28

Суми – +29...+31

Полтава – +30...+32

Дніпро – +31...+33

Запоріжжя – +34...+36

Донецьк – +32...+34

Луганськ – +33...+35

Харків – +33...+35



Прогноз погоди на 7 липня / Карта Укргідрометцентру