Потужні грози й шквальний вітер: прогноз погоди в Україні на 7 липня
Джерело:Укргідрометцентр
В Україні 7 липня продовжить панувати спекотна погода. Окрім цього, більшість регіонів нашої держави накриє потужна гроза за шквальними вітрами.
Через це майже по всій Україні оголосили перший рівень небезпечності. В Одеській та Миколаївській області попереджають про опади у вигляді граду.
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Яка погода в Україні 7 липня
Температура по всіх областях нашої країни трохи спаде, порівняно з попередніми днями. Удень вона коливатиметься від +22 до +36 градусів у залежності від регіону.
На Заході литимуть короткочасні дощі, а температура сягне від +22 до +25 градусів. Попри це, негода омине Волинь, там буде мінлива хмарність, без опадів.
На Півночі нашої держави також пануватимуть грози. Температура в регіоні буде від +25 до +31 градусів. У деяких районах північних областей будуть значні опади, тому жителів просять підготуватися до негоди та обов'язково взяти з собою парасольку.
Схожа ситуація буде в центральних областях України. Температура там сягатиме +24 до +32 градусів. Там також пройде значний дощ, який може місцями підтопити райони.
Найбільш спекотно погода буде на Сході та Півдні, адже температура там сягне від +30 до +36 градусів. Погода у регіонах варіюватиметься, адже у більшості областях литиме значний дощ, водночас у Харківській, Донецькій, Луганській областях, а також у Криму буде мінлива хмарність, без опадів.
У більшості областях оголосили перший рівень небезпечності
Укргідрометцентр також попереджає про значні наслідки від опадів у більшості областей нашої держави. Від негоди потерпатимуть всі області, крім Харківської, Луганської, Донецької областей, а також Криму.
У цих областях попереджають про значні пориви вітру від 15 до 20 метрів на секунду. Крім цього, там також може падати град і бути значні підтоплення.
Укргідрометцентр оголосив про жовтий рівень небезпечності 7 липня / Карта Укргідрометцентру
Температура в обласних центрах України
Київ – +24...+26
Ужгород – +22...+24
Львів – +22...+24
Івано-Франківськ – +22...+24
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +22...+24
Хмельницький – +22…+24
Луцьк – +23...+25
Рівне – +23...+25
Житомир – +23...+25
Вінниця – +24...+26
Одеса – +31...+33
Миколаїв – +34...+36
Херсон – +33...+35
Сімферополь – +32...+34
Кропивницький – +30...+32
Черкаси – +29...+31
Чернігів – +26...+28
Суми – +29...+31
Полтава – +30...+32
Дніпро – +31...+33
Запоріжжя – +34...+36
Донецьк – +32...+34
Луганськ – +33...+35
Харків – +33...+35