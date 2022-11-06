Густі тумани та подекуди заморозки: прогноз погоди на 7 листопада
Джерело:Укргідрометцентр
7 листопада синоптики обіцяють в Україні день без опадів. Погода буде прохолодною та хмарною, місцями можливі прояснення.
Синоптики прогнозують, що 7 жовтня дощові хмари оминуть Україну. Лише подекуди вночі можливі невеличкі опади.
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Детальніше про погоду в областях
На всій території країни прогнозують похмурий день. Періодично траплятимуться прояснення.
Вночі у північних областях, а також на Вінниччині та Київщині буде невеликий дощ. Однак в інших регіонах 7 листопада мине без опадів.
На Заході та Сході країни вночі та зранку буде туманно. День обіцяють прохолодний, у деяких областях можлива мінусова температура.
Найтепліше 7 листопада буде у західній частині України. Натомість холодну погоду прогнозують на Полтавщині, Дніпропетровщині та Сумщині.
Температура на Київщині коливатиметься у межах +5...+10. У столиці очікують +7...+9 градусів тепла.
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Яка погода буде в містах
Ужгород – +7...+11
Львів – +7...+13
Івано-Франківськ – +7...+15
Тернопіль – +8...+13
Чернівці – +9...+15
Хмельницький – +7...+11
Луцьк – +8...+12
Рівне – +7...+12
Житомир – +6...+11
Вінниця – +6...+11
Одеса – +6...+9
Миколаїв – +1...+10
Херсон – +4...+12
Сімферополь – +2...+10
Кропивницький – -1...+8
Черкаси – +2...+8
Чернігів – +5...+8
Суми – 0...+4
Полтава – -2...+5
Дніпро – +0...+7