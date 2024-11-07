Брудне повітря накриє Україну: західні області вже у зоні підвищеного ризику

З Польщі в Україну просувається хмара брудного повітря. У західних областях вже фіксують перевищення норм.

До України наближається хмара забрудненого повітря, що вже спричинила суттєве погіршення якості повітря в західних регіонах. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Ventusky.

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Чому на Україну насувається забруднене повітря

Станом на 7 листопада західний вітер переніс масу брудного повітря з Польщі, і в кількох містах України рівень частинок PM2.5 перевищив 150, а подекуди навіть 170, що свідчить про небезпечний рівень забруднення.

Мапа забруднення повітря станом на 7 листопада

На території Польщі у містах Ряшів та Варшава ще вдень 7 листопада спостерігалися значні показники забруднення повітря. До вечора хмара бруду охопила частину західних і північних регіонів України, де концентрація PM2.5 в атмосфері досягла позначки 44, що є шкідливим для чутливих груп населення.

Зверніть увагу! Ранком 8 листопада забруднене повітря пошириться на значну частину України, зокрема на Львівщину, де рівень PM2.5 сягатиме 52 – показник, який перевищує безпечні норми для здоров’я. У подальшому, за прогнозами, інтенсивність забруднення поступово знижуватиметься, і повітря почне очищатися.

8 листопада в Україні очікується мінлива хмарність та туман, з можливими незначними дощами на сході. Температура повітря вночі від +3 до -2 градусів, вдень від +4 до +15 градусів, залежно від регіону.