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24 Канал Новини України Ожеледиця на дорогах та невеликий сніг: прогноз погоди на 7 лютого
6 лютого, 15:39
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Ожеледиця на дорогах та невеликий сніг: прогноз погоди на 7 лютого

Надія Батюк
Основні тези
  • 7 лютого в Україні буде переважно без опадів, але на півдні можливий невеликий сніг, а на дорогах подекуди ожеледиця.
  • Температура повітря вночі від -3 до -8 градусів, вдень від -3 до +2 градусів, вітер північно-східний 5-10 м/с, місцями пориви до 15-20 м/с.

Погода в Україні в п'ятницю, 7 лютого, подекуди буде сонячною та без опадів в більшості регіонів. Водночас на півдні країни можливий невеликий сніг.

Синоптики попереджають про потужний антициклон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні

В Укргідрометцентрі кажуть, що потужний антициклон, сформований в арктичному повітрі, зумовлює в Україні подальший ріст і так високого атмосферного тиску. Внаслідок цього подекуди небо проясниться, а у більшості регіонів країни день пройде без опадів. Однак, у Криму падатиме невеликий сніг.

На дорогах місцями можлива ожеледиця. Впродовж дня синоптики прогнозують північно-східний вітер зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Водночас на південному сході країни можуть бути пориви зі швидкістю до 15 – 20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від -3 до -8 градусів морозу, а вдень – від -3 градусів морозу до +2 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ -1...+1;
  • Ужгород +3...+5;
  • Львів 0...+2;
  • Івано-Франківськ 0...+2;
  • Тернопіль 0...+2;
  • Чернівці 0...+2;
  • Хмельницький 0...+2;
  • Луцьк 0...+2;
  • Рівне 0...+2;
  • Житомир -1...+1;
  • Вінниця -1...+1;
  • Одеса +1...+3;
  • Миколаїв 0...+2;
  • Херсон 0...+2;
  • Сімферополь 0...+2;
  • Кропивницький -1...+1;
  • Черкаси -1...+1;
  • Чернігів -1...+1;
  • Суми 0...-2;
  • Полтава -3...-1;
  • Дніпро 0...-2;
  • Запоріжжя -1...+1;
  • Донецьк -3...-1;
  • Луганськ -3...-1;
  • Харків -3...-1.


Прогноз погоди в Україні на 7 лютого / Скриншот карти Укргідрометцентру