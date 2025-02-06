Ожеледиця на дорогах та невеликий сніг: прогноз погоди на 7 лютого
- 7 лютого в Україні буде переважно без опадів, але на півдні можливий невеликий сніг, а на дорогах подекуди ожеледиця.
- Температура повітря вночі від -3 до -8 градусів, вдень від -3 до +2 градусів, вітер північно-східний 5-10 м/с, місцями пориви до 15-20 м/с.
Погода в Україні в п'ятницю, 7 лютого, подекуди буде сонячною та без опадів в більшості регіонів. Водночас на півдні країни можливий невеликий сніг.
Синоптики попереджають про потужний антициклон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні
В Укргідрометцентрі кажуть, що потужний антициклон, сформований в арктичному повітрі, зумовлює в Україні подальший ріст і так високого атмосферного тиску. Внаслідок цього подекуди небо проясниться, а у більшості регіонів країни день пройде без опадів. Однак, у Криму падатиме невеликий сніг.
На дорогах місцями можлива ожеледиця. Впродовж дня синоптики прогнозують північно-східний вітер зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Водночас на південному сході країни можуть бути пориви зі швидкістю до 15 – 20 метрів за секунду.
Температура повітря вночі коливатиметься від -3 до -8 градусів морозу, а вдень – від -3 градусів морозу до +2 градусів тепла.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ -1...+1;
- Ужгород +3...+5;
- Львів 0...+2;
- Івано-Франківськ 0...+2;
- Тернопіль 0...+2;
- Чернівці 0...+2;
- Хмельницький 0...+2;
- Луцьк 0...+2;
- Рівне 0...+2;
- Житомир -1...+1;
- Вінниця -1...+1;
- Одеса +1...+3;
- Миколаїв 0...+2;
- Херсон 0...+2;
- Сімферополь 0...+2;
- Кропивницький -1...+1;
- Черкаси -1...+1;
- Чернігів -1...+1;
- Суми 0...-2;
- Полтава -3...-1;
- Дніпро 0...-2;
- Запоріжжя -1...+1;
- Донецьк -3...-1;
- Луганськ -3...-1;
- Харків -3...-1.
Прогноз погоди в Україні на 7 лютого / Скриншот карти Укргідрометцентру