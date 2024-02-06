Тепло – до 16 градусів, проте знову дощі: прогноз погоди в Україні на 7 лютого

Погода у середу 7 лютого знову буде напрочуд вологою – синоптики прогнозують опади по всій країні. Водночас позначки термометра вкотре битимуть всі рекорди.

Подекуди позначки термометра підійматимуться до 16 градусів вище нуля. В Україну навідується ледь не справжня "весняна" спека.

Дивіться також Опади по всій Україні: в яких областях йтиме сніг, а де буде дощ

Погода в Україні

Синоптики прогнозують, що 7 лютого по всій Україні небо закриють хмари, однак час від часу виступатиме сонце. Також цього дня варто підготуватися й до ймовірних опадів.

Очікується, що вночі у північних та східних областях пройде невеликий мокрий сніг та дощ. Вдень же можливі невеликі дощі на Заході та Півночі країни. На решті територій буде без опадів.

Метеорологи попереджають, що вночі та вранці на північному сході країни місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер при цьому буде південно-західний або ж західний. Його швидкість сягатиме 7 – 12 метрів за секунду.

7 лютого в Україні, крім півдня та південного сходу, можливі пориви вітру швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. На високогір'ї Карпат пориви до 25 – 30 метрів за секунду. Оголошено І рівень небезпечності.

Температура вночі на переважній частині України коливатиметься у межах 1 – 6 градусів тепла, вдень потепління до 7 – 12 градусів вище нуля. У південній частині стовпчик термометра може досягати позначки у 16 градусів. У східних областях, на Сумщині та в Карпатах трохи прохолодніше – вночі 1 – 6 градусів морозу, вдень 2 – 7 градусів тепла.

Температура в обласних центрах України

Київ – +8...+10

Ужгород – +9...+11

Львів – +9...+11

Івано-Франківськ – +9...+11

Тернопіль – +9..+11

Чернівці – +9...+11

Хмельницький – +9…+11

Луцьк – +6...+8

Рівне – +6...+8

Житомир – +9...+11

Вінниця – +10...+12

Одеса – +13...+15

Миколаїв – +13...+15

Херсон – +12...+14

Сімферополь – +13...+15

Кропивницький – +10...+12

Черкаси – +9...+11

Чернігів – +7...+9

Суми – _4...+6

Полтава – +8...+10

Дніпро – +10...+12

Запоріжжя – +12...+14

Донецьк – +8...+10

Луганськ – +6...+8

Харків – +4...+6

Прогноз погоди в Україні 7 лютого / Карта Укргідрометцентру