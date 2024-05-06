Більшість регіонів накриють короткочасні дощі: прогноз погоди в Україні на 7 травня

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 7 травня, продовжить тішити наших громадян весняним теплом. Водночас цього дня у більшості регіонів нашої держави очікують опади у вигляді дощу.

Тому варто не забути взяти з собою парасольки перед виходом на вулицю. Попри це, всі ці опади впродовж дня замінить прояснення.

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Якою буде погода в Україні 7 травня

У більшості областей України 7 травня прогнозують хмарність з проясненнями та опади у вигляді короткочасних дощів. Цього дня також будуть незначні пориви вітру, а його швидкість сягатиме від 7 до 12 метрів на секунду.

На Заході та Півночі України прогнозують нетривалі дощі, які впродовж дня може замінити сонячна погода. Температура коливатиметься від +17 до +23 градусів залежно від регіону.

У центральних областях також прогнозують опади у вигляді короткочасних дощів, однак температура тут буде трохи вищою. Так, синоптики прогнозують коливання стовпчиків термометра від +22 до +26 градусів.

Дещо відрізнятиметься погода по областях на Півдні й Сході України. Так, короткочасні невеликі дощі очікують у Миколаївській та Одеській областях, а також у Харківській, Дніпропетровській і Полтавській. Водночас у решті областей зберігатиметься хмарність з проясненнями, без опадів. Температура у регіонах становитиме від +17 до +26 градусів.

У більшості областей буде пожежна небезпека

В Укргідрометцентрі також попередили, що 7 травня у всіх областях України, окрім Волинської, Рівненської, Житомирської, Чернігівської, Сумської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Тому необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки, перебуваючи на відкритій місцевості та користуючись вогнем на природі.

Надзвичайна пожежна небезпекапогодні умови за яких поєднання високої температури повітря та бездощової (сухої) погоди призводить до високої ймовірності виникнення та швидкого розповсюдження лісових пожеж, за наявності джерел займання (відкритого вогню).



У більшості областей України попереджають про пожежну небезпеку / Карта Укргідрометцентру

Температура в обласних центрах України

Київ – +18...+20

Ужгород – +19...+21

Львів – +17...+19

Івано-Франківськ – +19...+21

Тернопіль – +19..+21

Чернівці – +21...+23

Хмельницький – +21…+23

Луцьк – +17...+19

Рівне – +17...+19

Житомир – +17...+19

Вінниця – +22...+24

Одеса – +17...+19

Миколаїв – +24...+26

Херсон – +22...+24

Сімферополь – +21...+23

Кропивницький – +24...+26

Черкаси – +22...+24

Чернігів – +17...+19

Суми – +19...+21

Полтава – +24...+26

Дніпро – +23...+25

Запоріжжя – +23...+25

Донецьк – +23...+25

Луганськ – +24...+26

Харків – +24...+26



Прогноз погоди в Україні 7 травня / Карта Укргідрометцентру