Грози, град і шквальний вітер: у яких регіонах синоптики попереджають про негоду

8 липня 2022 , 10:39
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Джерело:

Гідрометцентр

Останнім часом погода в Україні залишається нестабільною. В деяких регіонах спостерігається спека, а в інших – грози, град та шквальний вітер.

Так, Гідрометцентр опублікував метеорологічний прогноз для України. В більшості областей очікується негода.

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У яких регіонах синоптики попереджають про негоду

Вдень 8 липня у 8 областях України будуть грози, а в окремих районах очікується град та шквали 15 –  20 метрів на секунду. В цих регіонах оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Мовиться про такі області:

  • Чернігівська
  • Сумська
  • Черкаська
  • Кіровоградська
  • Полтавська
  • Одеська
  • Миколаївська

Крім більшості західних областей, 8 –  9 липня в Миколаївській, Черкаській, Полтавській та Київській, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди в містах України на 8 липня

Погода в Україні у п'ятницю, 8 липня, залишатиметься спекотною. Температура повітря прогріється до +33 градусів. Синоптики прогнозують грози у центральних, південних та північних областях. Тим часом на Заході буде сонячно.

  • Ужгород – +24...+26
  • Львів – +23...+25
  • Івано-Франківськ – +24...+26
  • Тернопіль – +24...+26
  • Чернівці – +25...+27
  • Хмельницький – +24...+26
  • Луцьк – +23...+25
  • Рівне – +24...+26
  • Житомир – +23...+25
  • Вінниця – +24...+26
  • Одеса – +28...+30
  • Миколаїв – +30...+32
  • Херсон – +31..+33
  • Сімферополь – +30...+32
  • Кропивницький – +29...+31
  • Черкаси – +24...+26
  • Чернігів – +25...+27
  • Суми – +26..+28
  • Полтава – +30...+32
  • Дніпро – +31...+33
  • Запоріжжя – +31...+33
  • Донецьк – +30...+32
  • Луганськ – +30...+32
  • Харків – +31...+33
  • Київ – +24...+26


Прогноз погоди на 8 липня / Карта Укргідрометцентру

До теми – Що робити під час грози: дивіться відео

 

Автор: Марта Касіянчук