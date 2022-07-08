Грози, град і шквальний вітер: у яких регіонах синоптики попереджають про негоду

Останнім часом погода в Україні залишається нестабільною. В деяких регіонах спостерігається спека, а в інших – грози, град та шквальний вітер.

Так, Гідрометцентр опублікував метеорологічний прогноз для України. В більшості областей очікується негода.

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У яких регіонах синоптики попереджають про негоду

Вдень 8 липня у 8 областях України будуть грози, а в окремих районах очікується град та шквали 15 – 20 метрів на секунду. В цих регіонах оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Мовиться про такі області:

Чернігівська

Сумська

Черкаська

Кіровоградська

Полтавська

Одеська

Миколаївська

Крім більшості західних областей, 8 – 9 липня в Миколаївській, Черкаській, Полтавській та Київській, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди в містах України на 8 липня

Погода в Україні у п'ятницю, 8 липня, залишатиметься спекотною. Температура повітря прогріється до +33 градусів. Синоптики прогнозують грози у центральних, південних та північних областях. Тим часом на Заході буде сонячно.

Ужгород – +24...+26

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +24...+26

Чернівці – +25...+27

Хмельницький – +24...+26

Луцьк – +23...+25

Рівне – +24...+26

Житомир – +23...+25

Вінниця – +24...+26

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +31..+33

Сімферополь – +30...+32

Кропивницький – +29...+31

Черкаси – +24...+26

Чернігів – +25...+27

Суми – +26..+28

Полтава – +30...+32

Дніпро – +31...+33

Запоріжжя – +31...+33

Донецьк – +30...+32

Луганськ – +30...+32

Харків – +31...+33

Київ – +24...+26



Прогноз погоди на 8 липня / Карта Укргідрометцентру

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