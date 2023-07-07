Де в Україні похолодає та дощитиме: прогноз погоди на 8 липня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода у суботу, 8 липня, буде теплою. Однак жителям багатьох областей варто подбати про парасольки.
У суботу по всій Україні очікується мінлива хмарність. На більшій частині території нашої держави пройдуть опади.
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Де саме 8 липня будуть дощі з грозами
На Заході, Житомирщині та Київщині опади не очікуються. На решті території України ймовірні короткочасні дощі з грозами. Вітер буде переважно північним зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. На Півдні, Сході та у Центрі можливі пориви й шквали до 15 – 20 метрів за секунду.
Хоча у західних та північних областях не буде літніх дощів, жителі все одно зможуть перепочити від спеки. Адже дентта температура на Заході та Півночі становитиме +20…+25. На Півдні та Сході очікується спека. Вдень у південно-східній частині України стовпчики термометрів показуватимуть +29...+34. У Центрі ймовірна денна температура до +27.
Температура в обласних центрах України
- Київ – +23...+25
- Ужгород – +22...+24
- Львів – +20...+22
- Івано-Франківськ – +21...+23
- Тернопіль – +20...+22
- Чернівці – +20...+22
- Хмельницький – +20...+22
- Луцьк – +21...+23
- Рівне – +21...+23
- Житомир – +22...+24
- Вінниця – +22...+24
- Одеса – +24...+26
- Миколаїв – +27...+29
- Херсон – +28...+30
- Сімферополь – +28...+30
- Кропивницький – +24...+26
- Черкаси – +24...+26
- Чернігів – +22...+24
- Суми – +22...+24
- Полтава – +25...+27
- Дніпро – +29...+31
- Запоріжжя – +29...+31
- Донецьк – +29...+31
- Луганськ – +31...+33
- Харків – +26...+28