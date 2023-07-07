Де в Україні похолодає та дощитиме: прогноз погоди на 8 липня

7 липня 2023, 14:53
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода у суботу, 8 липня, буде теплою. Однак жителям багатьох областей варто подбати про парасольки.

У суботу по всій Україні очікується мінлива хмарність. На більшій частині території нашої держави пройдуть опади.

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Де саме 8 липня будуть дощі з грозами

На Заході, Житомирщині та Київщині опади не очікуються. На решті території України ймовірні короткочасні дощі з грозами. Вітер буде переважно північним зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. На Півдні, Сході та у Центрі можливі пориви й шквали до 15 – 20 метрів за секунду.

Хоча у західних та північних областях не буде літніх дощів, жителі все одно зможуть перепочити від спеки. Адже дентта температура на Заході та Півночі становитиме +20…+25. На Півдні та Сході очікується спека. Вдень у південно-східній частині України стовпчики термометрів показуватимуть +29...+34. У Центрі ймовірна денна температура до +27.

Температура в обласних центрах України

  • Київ – +23...+25
  • Ужгород – +22...+24
  • Львів – +20...+22
  • Івано-Франківськ – +21...+23
  • Тернопіль – +20...+22
  • Чернівці – +20...+22
  • Хмельницький – +20...+22
  • Луцьк – +21...+23
  • Рівне – +21...+23
  • Житомир – +22...+24
  • Вінниця – +22...+24
  • Одеса – +24...+26
  • Миколаїв – +27...+29
  • Херсон – +28...+30
  • Сімферополь – +28...+30
  • Кропивницький – +24...+26
  • Черкаси – +24...+26
  • Чернігів – +22...+24
  • Суми – +22...+24
  • Полтава – +25...+27
  • Дніпро – +29...+31
  • Запоріжжя – +29...+31
  • Донецьк – +29...+31
  • Луганськ – +31...+33
  • Харків – +26...+28


Прогноз погоди на 8 липня / Карта Укргідрометцентру

Автор: Петро Залива