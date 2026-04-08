Сильний вітер та дощі із мокрим снігом: погода в Україні на 9 квітня
Найближчим часом, зокрема й у четвер, 9 квітня, в Україні збережеться холодна та вітряна погода. Очікується дощ із мокрим снігом, висока вологість та нічні заморозки.
Про це інформують в Укргідрометцентрі.
Дивіться також Квітень засипає Україну снігом та градом: де вдарили заморозки та що відбувається у містах
Яку погоду прогнозують 9 квітня?
Погода в Україні залишатиметься холодною та незатишною – її й надалі визначатиме циклон. Очікується хмарність із проясненнями, місцями пройде невеликий дощ та мокрий сніг.
Атмосферний тиск знижуватиметься, в вологість буде високою. Синоптики прогнозують сильний північний вітер. Вночі та вранці Україну огорне туман.
Температура повітря вночі коливатиметься від +1 до +6 градусів, місцями заморозки на поверхні ґрунту. Тоді як у східних регіонах, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях – 0…+3. Вдень повітря прогріватиметься до +3 – +8, а на півдні та сході температура сягатиме +11 градусів.
Якою буде температура у великих містах України?
- Київ +5...+7
- Ужгород +7...+9
- Львів +5...+7
- Івано-Франківськ +5...+7
- Тернопіль +5...+7
- Чернівці +5...+7
- Хмельницький +5...+7
- Луцьк +5...+7
- Рівне +5...+7
- Житомир +4...+6
- Вінниця +5...+7
- Одеса +8...+10
- Миколаїв +8...+10
- Херсон +8...+10
- Сімферополь +8...+10
- Кропивницький +5...+7
- Черкаси +5...+7
- Чернігів +6...+8
- Суми +7...+9
- Полтава +5...+7
- Дніпро +7...+9
- Запоріжжя +9...+11
- Донецьк +9...+11
- Луганськ +10...+12
- Харків +8...+10
Погода в Україні 9 квітня 2026 року / Карта Укргідрометцентру
Коли погода в Україні покращиться?
За словами Івана Семиліта, негода із низькими температурними показниками в України триватиме щонайменше до 10 квітня. Потім температура повітря зростатиме.
Починаючи з 11 квітня температура може підвищитись до 8 – 10 градусів тепла вдень, тоді як з 14 квітня ці показники будуть в межах +11 – +17.