Укр Рус
24 Канал Новини України
8 квітня, 16:37
2
Оновлено - 16:41, 8 квітня

Сильний вітер та дощі із мокрим снігом: погода в Україні на 9 квітня

Діана Подзігун

Найближчим часом, зокрема й у четвер, 9 квітня, в Україні збережеться холодна та вітряна погода. Очікується дощ із мокрим снігом, висока вологість та нічні заморозки.

Про це інформують в Укргідрометцентрі.

Яку погоду прогнозують 9 квітня? 

Погода в Україні залишатиметься холодною та незатишною – її й надалі визначатиме циклон. Очікується хмарність із проясненнями, місцями пройде невеликий дощ та мокрий сніг.

Атмосферний тиск знижуватиметься, в вологість буде високою. Синоптики прогнозують сильний північний вітер. Вночі та вранці Україну огорне туман.

Температура повітря вночі коливатиметься від +1 до +6 градусів, місцями заморозки на поверхні ґрунту. Тоді як у східних регіонах, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях – 0…+3. Вдень повітря прогріватиметься до +3 – +8, а на півдні та сході температура сягатиме +11 градусів.

Якою буде температура у великих містах України?

  • Київ +5...+7
  • Ужгород +7...+9
  • Львів +5...+7
  • Івано-Франківськ +5...+7
  • Тернопіль +5...+7
  • Чернівці +5...+7
  • Хмельницький +5...+7
  • Луцьк +5...+7
  • Рівне +5...+7
  • Житомир +4...+6
  • Вінниця +5...+7
  • Одеса +8...+10
  • Миколаїв +8...+10
  • Херсон +8...+10
  • Сімферополь +8...+10
  • Кропивницький +5...+7
  • Черкаси +5...+7
  • Чернігів +6...+8
  • Суми +7...+9
  • Полтава +5...+7
  • Дніпро +7...+9
  • Запоріжжя +9...+11
  • Донецьк +9...+11
  • Луганськ +10...+12
  • Харків +8...+10


Погода в Україні 9 квітня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Коли погода в Україні покращиться?

  • За словами Івана Семиліта, негода із низькими температурними показниками в України триватиме щонайменше до 10 квітня. Потім температура повітря зростатиме.

  • Починаючи з 11 квітня температура може підвищитись до 8 – 10 градусів тепла вдень, тоді як з 14 квітня ці показники будуть в межах +11 – +17.