Ожеледиця та сильні морози: на Одесу та область суне негода, оголошено штормове попередження

На Одещині 9 лютого збережеться ожеледиця, через що оголосили штормове попередження І рівня небезпечності. Синоптики попереджають про складні погодні умови, які можуть порушити рух транспорту та підвищити ризик травмувань.

В області закликають водіїв і пішоходів бути максимально обережними та дотримуватися правил безпеки. Про це повідомляє очільник Одеської ОДА Олег Кіпер.

Про що попереджають синоптики?

На території Одеської області 9 лютого збережеться ожеледиця. За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у регіоні оголошено перший ("жовтий") рівень небезпечності через несприятливі погодні умови.

Уночі температура повітря становитиме від -4 до -9°, а на півночі області місцями опуститься до -14°. Удень прогнозують від -2 до -7°.

Синоптики попереджають, що складна ситуація на дорогах може ускладнити рух транспорту та підвищити ризик травмування. Мешканців закликають бути обережними. Водіям рекомендують дотримуватися безпечної швидкості та дистанції, а пішоходам – уважно пересуватися слизькими ділянками.

Усі відповідні служби в області працюють у посиленому режимі. Також продовжують діяти пункти незламності, де можна зігрітися, підзарядити гаджети та отримати базову допомогу. Станом на 8 лютого в регіоні функціонує 574 такі пункти.

На яку погоду варто очікувати найближчим часом?