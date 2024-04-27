Теплі чи люті: метеорологиня сказала, якими можуть бути наступні зими в Україні

Ця зима в Україні була доволі-таки теплою. Фахівці навіть фіксували нові температурні рекорди.

Чи можливо, що наступні зими теж будуть теплими, чи все ж чекати сильних морозів – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України.

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Чи будуть ще люті зими в Україні

Експертка зауважила, що клімат на планеті та в Україні змінюється. Зокрема, суттєво зростає температура повітря. До речі, найбільший ріст температури спостерігається взимку і влітку.

Сучасна зима в Україні стала у середньому на 1,5 градуса теплішою порівняно з 1961 – 1990 роками. Тож аномально тепла зима цього року не випадковість, а закономірність тих процесів, що спостерігались протягом останніх десятиріч,

– підкреслила Віра Балабух.

Додала, що причиною таких змін насамперед є діяльність людини, завдяки якій суттєво посилився парниковий ефект на нашій планеті. Очікується, що цей ріст температури спостерігатиметься й надалі, незалежно від того, який саме сценарій розвитку вибере людство і скільки парникових газів згенерує.

За умови, що ми продовжимо жити так, як зараз, не скоротимо викидів парникових газів, уже до кінця століття глобальна температура повітря може підвищитись на 2,6 – 4,8 градуса порівняно з 1986 – 2005 роками.

Суттєво зросте і температура повітря в Україні. Зима стане ще теплішою і до кінця століття в Харкові вона може бути такою, як зараз у Херсоні,

– наголосила метеорологиня.

Втім, додала експертка, попри значний ріст середньої за рік і сезон температури повітря, кількість днів з сильними морозами суттєво не зміниться.

"Тож вторгнення арктичного повітря можливі й надалі, але вони відбуватимуться на вищому тлі температури, що може створювати великі ризики для сільського господарства, енергетики та інших галузей економіки", – зазначила Балабух.

До речі, подальший ріст температури повітря призводитиме до того, що сніжні зими стануть для нас рідкістю.