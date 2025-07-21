Чи буде ще похолодання, в яких областях – сильні дощі, і коли чекати +40: прогноз на тиждень

Цього тижня, 21 – 27 липня, в Україні очікується нестійкий характер погоди з температурними гойдалками й опадами. У частині областей будуть сильні зливи, грози, шквали та град.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

Дивіться також Екстремальна температура: назвали найспекотніше місто Європи

Якою буде погода 21 – 27 липня в Україні?

За прогнозом метеоролога, у третій декаді липня над територією України буде переважати поле зниженого атмосферного тиску. Це сприятиме формуванню дощової хмарності над більшістю областей.

Водночас температура буде трохи вищою за норму, особливо на Півдні та Сході. Повітря там нерідко буде прогріватися до +35 – +37 градусів.

У понеділок, 21 липня, на Півночі й Північному Сході, а також у центральних областях йтимуть невеликі, подекуди помірні дощі, удень місцями гроза та дрібний град. Тим часом на решті території без істотних опадів.

Уночі та вранці в західних і центральних областях можливий туман. Переважатиме західний / південно-західний вітер, 5 – 10 метрів на секунду. Уночі +14 – +21, удень +24 – +29. Однак у центральних, східних і південних областях, а ще на Закарпатті +30 – +35 градусів.

У вівторок, 22 липня, уночі істотні опади не очікуються, місцями слабкий туман. Удень на Заході, Півночі й у центральних областях грозові дощі. В окремих населених пунктах можливі сильні зливи, град і шквали, 17 – 22 метри на секунду. На Півдні та Сході переважно без опадів.

Вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Уночі +14 – +19 градусів, удень +24 – +31 градусів. Однак у центральних, східних і південних областях вночі +17 – +22, удень +33 – +38 градусів, а на півдні Одещини до +40 градусів.

У середу, 23 липня, уночі на Півночі, Сході та Дніпропетровщині короткочасні дощіта грози, удень на всій території України без опадів.

Вітер західний, 7 – 12 метрів на секунду, удень на Лівобережжі подекуди пориви, 15 – 20 метрів на секунду. На Півдні та Сході вночі +17 – +22 градуси, вдень +31 – +36 градусів. На решті території України +14 – +19 та +25 – +30 градусів відповідно.

У четвер, 24 липня, на більшій частині території нашої держави без опадів. Тільки вдень і ввечері на Заході короткочасні грозові дощі, подекуди сильні зливи, град і шквали, 17 – 22 метри на секунду.

Вітер буде змінних напрямків, на Лівобережжі західний, 5 – 10 метрів на секунду. На Півдні та Сході вночі +16 – +21, удень +30 – +35. На решті території +13 – +18 та +26 – +31 градус відповідно.

У п'ятницю, 25 липня, на Заході, удень також на крайній Півночі короткочасні дощі. На Прикарпатті й Буковині можливий град і сильні шквали вдень. У решті регіонів без істотних опадів.

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Уночі +16 – +22 градуси, удень +26 – +31, тільки на Півдні +32 – +37 градусів.

У суботу, 26 липня, на Заході, удень також місцями в північних і центральних регіонах грозові дощі. В окремих населених пунктах можливі сильні зливи, град і шквали, 15 – 20 метрів на секунду.

Уночі вітер змінних напрямків, удень східний / південно-східний, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі температура повітря буде коливатися в межах +14 – +19 градусів, удень +22 – +27 градусів. Однак у центральних, південних і східних регіонах уночі +18 – +23, удень +33 – +38 градусів.

У неділю, 27 липня, на Правобережжі грозові дощі та шквали, на Лівобережжі суттєві опади не очікуються. Вночі та вранці подекуди можливий туман.

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Уночі +14 – +19 градусів, удень +23 – +29 градусів. Втім, у центральних, південних і східних регіонах уночі +18 – +23, удень +33 – +38 градусів.