Чи буде ще різке похолодання

Перша половина березня в Україні була аномально теплою. Подекуди навіть пригріло до +25 градусів. Втім, далі прийшло похолодання. Кілька ночей поспіль трималися морози, опісля знову потеплішало.

Та чи можливе ще похолодання, якою буде погода до кінця місяця, – повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Погода в Україні

Кібальчич прогнозував, що цього тижня внаслідок розвитку циклонічної діяльності й активізації атмосферних фронтів погода в більшості областей України відчутно зміниться. Будуть дощі різної інтенсивності.

Втім, зауважив метеоролог, температура збережеться на досить високому рівні. Істотні коливання не очікуються. Перевищуватиме кліматичну норму по всій Україні на 4 – 7 градусів.

У четвер вночі +5 – +10 градусів, удень +13 – +18, тільки в західних областях +7 – +12 градусів. В окупованому Криму місцями вже +20 – +23 градуси.

У п'ятницю, 28 березня, вночі +6 – +11, удень вже +14 – +21 градусів. Лише на Заході вночі ще -1 – +4 градусів, удень +7 – +12 градусів.

Очікується, що останні вихідні березня також будуть теплими. У суботу вночі +3 – +8 градусів, удень +13 – +18, у Криму місцями +19 – +23 градуси.

У неділю температура повітря вночі +6 – +11 градусів, удень +12 – +18 градусів.

Цікаво! Абсолютний мінімум температури повітря, який фіксували у березні за всю історію спостережень, сягає -20 – -37 градусів, на Закарпатті й Півдні -10 – -27 градусів.



Абсолютний максимум +19 – +29 градусів, у Карпатах +14 – +16 градусів.