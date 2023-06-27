Частину областей України накриє похолодання: де різко зміниться погода

Червень плавно добігає кінця. Втім, значної літньої спеки майже по всій Україні ще не було. Ба більше, синоптики попереджають про похолодання.

Прогноз погоди на найближчі три доби оприлюднили в Укргідрометцентрі. Зазначили, що цього четверга у частині регіонів знизиться температура.

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Де очікується похолодання

Синоптики прогнозують, що 27 червня у східних, північно-східних, вдень і в західних, Житомирській та Вінницькій областях будуть короткочасні дощі з грозами. Тим часом на решті території вже без опадів.

Вдень температура повітря сягатиме +20...+25 градусів. Однак, на Півдні пригріє до +29.

Далі, 28 та 29 червня короткочасні грозові дощі очікуються в денні години вже переважно у більшості областей нашої держави.

Лише вдень у четвер на Півдні країни знизиться на 2 – 4 градуси,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

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Орієнтовний прогноз погоди на 29 червня / Скриншот з Укргідрометцентру