Як зміниться погода наприкінці тижня, і де прогнозують сильні шквали
- Погода в Україні наприкінці тижня буде теплою, без опадів, з вітром південно-східного та східного напрямків.
- У південно-східній та східній частинах країни можливі шквали, денна температура від 11 до 18 градусів тепла.
Погода в Україні наприкінці тижня загалом буде теплою та комфортною, хоча показники дещо знизяться. Водночас синоптики попереджають про сильні пориви вітру, які будуть відчутними у деяких частинах країни.
Повернення опадів до кінця поточного тижня не передбачають. Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Якою буде погода до кінця цього тижня?
Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, опадів на території країни з 13 по 15 березня не прогнозують. Відомо, що вітер рухатиметься південно-східним та східним напрямками зі швидкістю від 5 до 12 метрів за секунду.
Попри це, у південно-східній та східній частинах країни подекуди можливі шквали, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря протягом ночі коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу.
Але у денний час морозів не передбачають – температура повітря становитиме від 11 до 18 градусів тепла. В Карпатах та на узбережжі морів показники трохи знизяться та будуть у діапазоні від 8 до 13 градусів тепла.
Важливо! Якщо не знайшли своє місто в переліку, перевірте прогноз тут. 24 Канал постійно оновлює прогноз не лише обласних центрів, але й більшості районів.
Як зміниться погода потім?
Зауважимо, що попри нічні морози, денні температури залишаються комфортними, проте вже незабаром погодні умови можуть змінитися. Фахівці попереджають про можливі зниження та часткове повернення опадів.
Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха зазначала, що з 14 березня тепло збавить оберти, проте в Україні утримається погода без опадів. Найбільш прохолодно буде у північно-східних областях і Карпатах.
Після цього, тобто з наступного тижня, температура повітря може бути на кілька градусів нижчою, оскільки небо вже не буде настільки ясним і буде потужний антициклон, особливо це стосується денного часу.