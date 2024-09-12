Очікується, що ця осінь в Україні буде теплою й сухою. Такі погодні умови будуть характерні особливо для першої половини.

Коли чекати перших заморозків і снігу, чи можлива в Україні рання зима – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС.

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Погода в Україні

Метеорологиня зауважила, прогнози щодо того, коли будуть заморозки й сніг, можна отримати тільки за 5 діб.

Найближчим часом такі явища не очікуються. Хоча, ймовірно, до кінця місяця вони можуть бути на високогір'ї Карпат,

– розповіла Віра Балабух.

Також зазначила, що поки різка зміни погоди не очікується. Синоптики обов'язково про це попередять. Експертка додала, що ранну зиму ще зарано говорити.

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Рання зима поки не очікується / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

До речі, цього року була доволі теплою. Також температурні рекорди фіксували навесні та влітку. Віра Балабух відповіла, чи можлива восени "компенсація" за таку погоду.

Метеорологиня наголосила, що температура повітря восени не залежить від того, якою вона була взимку. Пояснила, що особливості погодних умов протягом сезону в певному регіоні залежать від багатьох чинників.

"Основним із них є загальна циркуляція атмосфери, взаємозв'язок між атмосферою та океаном", – зауважила експертка.

Додала, що суттєво впливає на термічний режим і парниковий ефект. Він зумовлює ріст температури на планеті протягом усього року. До речі, вплив парникового ефекту з кожним роком посилюється завдяки діяльності людей.