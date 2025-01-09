Великі морози та снігопади: чи буде різка зміна погоди вже до кінця тижня

Цього тижня в Україні по-весняному тепло. Майже у всіх областях морозів немає навіть вночі. Вдень подекуди до +17 градусів.

Та буде різке похолодання вже найближчими днями, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Чи буде різке похолодання

Синоптики прогнозували, що 9 – 10 січня на Півночі, Заході, вдень 10 січня й у Вінницькій і Черкаській областях йтиме невеликий, подекуди помірний дощ і мокрий сніг. Тим часом на решті території істотних опадів не буде.

Вночі від +6 до -1 градуса, вдень +7 – +13, але на півдні Одещини й у Криму ще до +16 градусів. Тим часом на Півночі, Північному Сході, у п'ятницю й на Заході +2 – +9 градусів.

У суботу, 11 січня, в більшості областей очікується невеликий і помірний мокрий сніг, дощ. Вночі та вдень від -2 до +3 градусів, на Півдні та Сході +1 – +6. У Криму без істотних опадів, вночі +1 – +6, вдень ще +6 – +11.

У найближчі три доби вітер південний з переходом на західний, 7 – 12 метрів на секунду. Однак, 9 січня в Карпатах, 10 – 11 січня на Заході подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Тож, хоча температура повітря в Україні відчутно знизиться, втім, сильні морози та снігопади поки не очікуються.