Чи буде різка зміна погоди – сильне потепління в Україні вже незабаром

Перша половина травня добігає кінця. Втім, значного тепла в Україні ще не було. У багатьох областях вдарили заморозки, а подекуди навіть йшов сніг.

Якою буде погода найближчими днями, – чи чекати значного потепління, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні

Синоптики прогнозували, що 13 – 14 травня вночі в Україні опадів переважно не буде. Удень йтимуть невеликі дощі. 15 травня в західних областях помірні, у північних, удень і в більшості центральних областей невеликі дощі, на решті території – без опадів.

Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5 – 12 метрів на секунду, 15 травня в західних і північних областях місцями пориви 15 – 18 метрів на секунду.

Різке потепління в найближчі три доби не очікується. У ніч на 13 травня синоптики прогнозували заморозки в західних і північних областях на поверхні ґрунту до -3 градусів.

Загалом 13 – 15 травня вночі в Україні +2 – +8. Удень +10 – +15, однак, на Півдні та Сході до +18 градусів.

На високогір'ї Карпат будуть невеликі дощі. Удень 15 травня помірний дощ і мокрий сніг. Уночі температура повітря сягатиме близько 0 градусів. Удень +5 – +10 градусів.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, різка зміна погоди – сильне потепління в Україні щонайменше до 17 травня не очікується. Лише у Криму, на Донеччині та Луганщині може пригріти вже до +20 градусів.

До речі, дощі, ймовірно, будуть у більшості областей мінімум до суботи. Однак, переважно невеликі опади. Грози поки не прогнозуються.

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Прогноз погоди на 13 – 17 травня / Скриншоти з Укргідрометцентру

Цікаво, що напередодні у Львові зафіксували антирекорд. Так, мінімальна температура повітря 11 травня становила -0,2 градуса.

Попереднє мінімальне значення цього дня спостерігалося ще 1978 році. Тоді зафіксували +0,4 градуса.

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До речі, абсолютний мінімум температури повітря, який фіксували в Україні у травні за всю історію спостережень, становить 0 – -6 градусів. Подекуди на Сумщині й у гірських районах -7 – -10 градусів, а узбережжі морів +1 – +3 градуси.