Чи буде ще в Україні значне потепління

В останній тиждень осені в Україні очікується відносно стійка погода з температурою в межах кліматичної норми. Втім, без морозів та снігу не обійдеться.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Потепління в Україні

За прогнозом Кібальчича, у зв'язку з розповсюдженням на територію України холодного повітря з північних широт, у першій половині тижня очікується низька температура на тлі області підвищеного тиску.

Однак ближче до вихідних відбудеться незначне потепління на 2 – 4 градуси,

– зазначив метеоролог.

Водночас Ігор Кібальчич додав, також збільшиться ймовірність опадів переважно у вигляді мокрого снігу, часом з дощем.

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Погода на тиждень 25 листопада – 1 грудня