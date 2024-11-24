Чи буде ще в Україні значне потепління
В останній тиждень осені в Україні очікується відносно стійка погода з температурою в межах кліматичної норми. Втім, без морозів та снігу не обійдеться.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.
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Потепління в Україні
За прогнозом Кібальчича, у зв'язку з розповсюдженням на територію України холодного повітря з північних широт, у першій половині тижня очікується низька температура на тлі області підвищеного тиску.
Однак ближче до вихідних відбудеться незначне потепління на 2 – 4 градуси,
– зазначив метеоролог.
Водночас Ігор Кібальчич додав, також збільшиться ймовірність опадів переважно у вигляді мокрого снігу, часом з дощем.
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Погода на тиждень 25 листопада – 1 грудня
- У понеділок, 25 листопада, вночі -1 – -6 градусів, вдень -2 – +3. Однак на крайньому Заході +3 – +8 градусів. До речі, за прогнозом Кібальчича, під впливом антициклону на всій території України опадів не очікується. Вночі та вранці у центральних і південних областях подекуди можливий туман.
- У вівторок вночі -2 – -7 градусів, вдень -2 – +3, на крайньому Заході +4 – +9.
- У середу, 27 листопада, температура повітря вночі -1 – -6 градусів, вдень -1 – +3. На Заході 0 – +5 та +3 – +8 градусів відповідно.
- У четвер вночі -3 – +2 градуси. Вдень +1 – +6, в окупованому Криму до +8 градусів.
- У п'ятницю, 29 листопада, температура повітря вночі -2 – +3 градуси, вдень +1 – +6. На Півдні +5 – +10 градусів.
- У суботу, останній день осені, вночі -1 – +4 градуси, вдень 0 – +5 градусів. У центральних і південних областях +6 – +11 градусів.
- У неділю, 1 грудня, температура повітря вночі -1 – +4 градуси, вдень +1 – +6. У південних областях і Криму +4 – +9 градусів.