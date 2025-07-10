Чи буде в Україні надзвичайна спека +50 градусів

У частині областей України знову знизилася температура. Втім, поки на Заході вдень лише +16 – +18, в інших регіонах спека, подекуди вже +40 градусів.

Та чи може бути +50 і більше – в інтерв'ю 24 Каналу пояснила представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Сильна спека в Україні

Наталія Птуха розповіла, що температура, яку прогнозують синоптики, – це температура природної повітряної маси, яка розташована не під прямими сонячними променями, а в затінку. Вимірюється у спеціально облаштованих психрометричних будках.

Як вимірюється температура на метеостанціях / Колаж 24 Каналу з фото Укргідрометцентру

У них віддалені датчики або термометри від будівель, асфальту, тобто від додаткових джерел, які можуть спотворити природну температуру повітряної маси.

Тому деяка різниця в градусах, звичайно, може бути в місті, особливо на термометрах, які біля будівель. Або ж на автомобільних датчиках можливі абсолютно, скажімо так, скажені значення,

– підкреслила представниця Укргідрометцентру.

Додала, звичайно, що під прямими сонячними променями будь-які поверхні, особливо в місті, а це багато металевих і кам'яних конструкцій, усі ці покриття штучні, вони прогріваються і додають надлишкове додаткове тепло в приземні шари атмосфери.

Тому, звичайно, у середмісті і під прямими сонячними променями, там де менше зелені, температури можуть бути вищими. Але це вже більше як штучне додавання тепла до і так розжареної повітряної маси,

– наголосила Наталія Птуха.

Також зазначила, що те, що на метеостанціях, – вимірюються віддалено від цих додаткових джерел. І там вимірюється саме природний стан повітряної маси, яка надійшла на нашу територію.

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Зауважимо, що протягом 10 – 12 липня, за даними Укргідрометцентру, найспекотніше буде у східних, південно-східних областях. Втім, навіть +40 градусів синоптики там поки не прогнозують. Очікується максимум до +38 градусів.

Цікаво, що абсолютний максимум, який фіксували у липні за всю історію метеорологічних спостережень в Україні, сягає +33,4 – +39,6 градуса. У південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській і Вінницькій областях, а також у Криму подекуди +40 – +41,6 градуса. У гірських районах +27 – +37 градусів.