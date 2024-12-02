Чи чекати сильних опадів і де буде найтепліше: погода на 2 грудня
2 грудня 2024, 07:48Читать новость на русском
Погода в понеділок, 2 грудня, в Україні буде хмарною з проясненнями. Сильні дощі та снігопади не очікуються.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Прогноз погоди на 2 грудня в Україні
Так, істотних опадів у понеділок не буде. Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті туман. Вітер в Україні переважно південно-східний, 3 – 8 метрів на секунду.
До речі, значні морози ще також не очікуються. Вночі та вдень лише від -3 до +2 градусів. На Заході й Півдні вдень +1 – +6 градусів.
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Температура у великих містах
- Київ 0 – +2
- Ужгород +4 – +6
- Львів +4 – +6
- Івано-Франківськ +3 – +5
- Тернопіль +3 – +5
- Чернівці +3 – +5
- Хмельницький +1 – +3
- Луцьк +3 – +5
- Рівне +3 – +5
- Житомир +1 – +3
- Вінниця +1 – +3
- Одеса +2 – +4
- Миколаїв +2 – +4
- Херсон +2 – +4
- Сімферополь +4 – +6
- Кропивницький -1 – +1
- Черкаси -1 – +1
- Чернігів -1 – +1
- Суми -1 – +1
- Полтава -1 – +1
- Дніпро -1 – +1
- Запоріжжя +2 – +4
- Донецьк -1 – +1
- Луганськ -1 – +1
- Харків -1 – +1