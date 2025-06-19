Якою буде погода в Україні найближчими днями: чи чекати сильних злив

У найближчі три доби в частині областей України знову очікуються дощі та грози. Окрім того, синоптики попереджають про посилення вітру до 15 – 20 метрів на секунду.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні

У четвер, 19 червня, у Чернігівській та Сумській областях, удень і на Сході, Закарпатті й у Карпатах подекуди йтиме невеликий короткочасний дощ, гроза. Тим часом на решті території – без опадів.

Уночі +13 – +18 градусів, на узбережжі морів до +21 градуса. Удень +25 – +30 градусів, на Заході й Півночі +20 – +25.

У четвер і п'ятницю, 20 – 21 червня, в Україні, крім більшості західних областей, очікується короткочасний дощ. Уночі +8 – +13 градусів, удень +16 – +22 градуси. На Півдні вночі +13 – +18, удень +21 – +26 градусів.

У найближчі три доби вітер переважно північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Втім, удень 19 червня подекуди на Півдні та Сході, 20 червня в Україні, крім Закарпаття й Південного Сходу, пориви 15 – 20 метрів на секунду.

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Прогноз погоди на 19 – 21 червня / Скриншоти з Укргідрометцентру

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Прогноз на місяць