Якою буде погода в Україні найближчими днями: чи чекати сильних злив
- Протягом найближчих днів в частині областей України йтимуть дощі та грози.
- Також очікують пориви 15 – 20 метрів на секунду.
У найближчі три доби в частині областей України знову очікуються дощі та грози. Окрім того, синоптики попереджають про посилення вітру до 15 – 20 метрів на секунду.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода в Україні
У четвер, 19 червня, у Чернігівській та Сумській областях, удень і на Сході, Закарпатті й у Карпатах подекуди йтиме невеликий короткочасний дощ, гроза. Тим часом на решті території – без опадів.
Уночі +13 – +18 градусів, на узбережжі морів до +21 градуса. Удень +25 – +30 градусів, на Заході й Півночі +20 – +25.
У четвер і п'ятницю, 20 – 21 червня, в Україні, крім більшості західних областей, очікується короткочасний дощ. Уночі +8 – +13 градусів, удень +16 – +22 градуси. На Півдні вночі +13 – +18, удень +21 – +26 градусів.
У найближчі три доби вітер переважно північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Втім, удень 19 червня подекуди на Півдні та Сході, 20 червня в Україні, крім Закарпаття й Південного Сходу, пориви 15 – 20 метрів на секунду.
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Прогноз погоди на 19 – 21 червня / Скриншоти з Укргідрометцентру
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Прогноз на місяць
В Укргідрометцентрі прогнозували, що середня місячна температура у червні передбачається в межах +19 – +23 градусів, у гірських районах +15 – +16, що на 1,5 – 2 градуси вище за норму.
Очікувана місячна кількість опадів 45 – 82 міліметри, у Карпатах і подекуди на Прикарпатті 103 – 152 міліметри. Це в межах норми (80 – 120%).
Цікаво, що раніше у червні фіксували заморозки. Так, абсолютний мінімум температури повітря у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Сумській, Харківській, Луганській і Дніпропетровській областях, а також гірських районах подекуди 0,3 – -3,4 градуса, на високогір'ї Карпат до -5 градусів.