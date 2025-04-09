Чи будуть ще сильні морози в Україні

Різке похолодання накрило Україну в перші вихідні квітня. Багато областей замело снігом. Також вдарили заморозки. Холодна погода буде утримуватися й найближчими днями.

Та чи можливі ще великі морози, – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Дивіться також Як довго буде сніг в Україні: коли припиняться опади

Морози в Україні

Синоптикиня наголосила, холодна погода буде утримуватися весь тиждень, – від неділі, 6 квітня, й до наступної, 13 квітня. Втім, великі морози, – -10 градусів і більше, не очікуються.

Хіба що в Карпатах може бути -4 – -9 градусів. На решті території сподіваємося, що до -5 градусів,

– сказала Наталія Птуха.

Додамо, за оновленим прогнозом Укргідрометцентру, 8 – 11 квітня в Україні заморозки в повітрі 0 – 5 градусів (II рівень небезпечності, помаранчевий).

Дізнайтеся також Коли буде потепління в Україні

До слова, абсолютний мінімум температури, який фіксували в Україні у квітні за всю історію метеоспостережень, сягає -6 – -16 градусів. У Карпатах, Чернігівській, Сумській і Харківській областях – -17 – -22 градуси. На Львівщині та крайньому Півдні місцями -3 – -5 градусів.

Синоптикиня зауважила, можна сказати, що похолодання у квітні – це "компенсація" за аномальне тепло взимку й на початку весни.

Втім, заморозки та сніг не є чимось надзвичайно аномальним для цього місяця. Тому що в архівах все зазначено. Наприклад, навіть починаючи з умовно останніх 30 років, – кліматичний період з 1991 до 2021 – 2022 років, – були перші декади квітня і з морозами, і зі сніговим покривом.

Зокрема, у 1997, 2002, 2003, 2015, 2019, 2021 роках у перших декадах квітня температура повітря знижувалася до від'ємних значень. Подекуди в різних регіонах міг утворюватися сніговий покрив.

"Тому це не є чимось надто аномальним. Але на фоні того, що в нас березень був надзвичайно теплий, практично найтепліший за всю історію спостережень у деяких регіонах, і розпочалася вегетація рослин досить рано, тому зараз ось таке зниження температури, особливо для плодових дерев, звичайно, буде дуже негативним", – підкреслила Наталія Птуха.