Чи будуть ще заморозки і сніг, коли прийде потепління до +25 градусів: прогноз погоди на тиждень

Минулого тижня по всій Україні вирувала негода. Випав сніг і вдарили заморозки, подекуди до -10 градусів.

Якою буде погода цього тижня, – повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Погода в Україні

За прогнозом Кібальчича, до кінця другої декади квітня очікується суттєве потепління та практично повна відсутність дощів по всій Україні.

Метеоролог пояснив, що через встановлення малорухомого антициклону над Східною Європою, протягом тижня погода в більшості областей буде комфортна погода.

Температура повітря поступово підвищуватиметься, нічні заморозки відступлять, а небо очікується малохмарним. Лише зрідка короткочасні дощі можуть спостерігатися у західній частині та місцями на півдні України в окремі дні,

– зазначив Кібальчич.

У понеділок, 14 квітня, по всій Україні без опадів. Вночі та вранці в окремих районах можливий слабкий туман. Вітер південний, 7 – 12 метрів на секунду, на Лівобережжі змінних напрямів, 3 – 8 метрів на секунду.

Вночі +1 – +6 градусів, місцями на поверхні ґрунту та в повітрі можливі заморозки 0 – -3 градуси. Удень повітря вже прогріється до +13 – +18 градусів.

У вівторок, 15 квітня, тепло по всій Україні, переважно без опадів. Тільки у другій половині дня та ввечері на крайньому Заході дощі.

Вітер південний / південно-східний, 5 – 12 метрів на секунду, вдень на Заході місцями пориви, 15 – 20 метрів на секунду. Вночі +4 – +9, на Південному Заході місцями заморозки 0 – -2 градуси. Удень +14 – +19, однак, на Закарпатті та біля узбережжя морів +9 – +14 градусів.

У середу, 16 квітня, хмарна та дощова погода очікується в західних областях. На решті території без опадів. Вітер південно-східний, 3 – 8 метрів на секунду, на Заході південний, 7 – 12 метрів на секунду.

Вночі вже +5 – +10 градусів, удень +16 – +21. Тільки у Криму, Приазов'ї та на Заході +10 – +15 градусів.

У четвер, 17 квітня, на більшій частині території України пануватиме поле високого тиску. Тож опади не очікуються. Хіба що вдень на крайньому Заході можливий невеликий короткочасний дощ.

Вітер південний / південно-східний, 5 – 12 метрів на секунду. Вночі +6 – +11, удень +18 – +23, у Карпатах +13 – +18 градусів.

У п'ятницю, 18 квітня, за прогнозом Кібальчича, продовжиться період стійкої та спокійної погоди. Жодних опадів. Тільки вдень у Карпатах та на Прикарпатті пройдуть короткочасні дощі у супроводі гроз та граду.

Вітер східного та південно-східного напрямку, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +6 – +11 градусів. Удень +19 – +24, Одещині, у Криму та Приазов'ї +15 – +20 градусів.

У суботу, 19 квітня, без опадів. Тільки вдень у Карпатах та на Прикарпатті невеликі короткочасні дощі з грозами. Вітер східного та південно-східного напрямку, 5 – 12 метрів на секунду. Вночі +7 – +12, удень +18 – +24 градуси.

У неділю, 20 квітня, очікується тепла погода, переважно без опадів у більшості регіонів України. Тільки вдень подекуди у Криму та на крайньому Заході можливі невеликі короткочасні дощі, окремі грози.

Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду, на Донбасі та у Приазов'ї вдень подекуди пориви, 15 – 20 метрів на секунду. Вночі +7 – +12 градусів, удень уже +19 – +25 градусів.