Третій місяць осені вже на підході: чи чекати українцям на сильне похолодання

Майже весь жовтень в Україні панувала тепла погода. Однак дні минають і до листопада залишається все менше часу. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, чи чекати українцям на похолодання найближчим часом.

У неділю, 23 жовтня, Україну накриють дощі. Однак повітря буде теплим – у західних областях стовпчики термометрів підіймуться до +18 градусів.

До теми Морози до -25, жарке літо-2023 й рекордні температури: інтерв'ю з директором Укргідрометцентру

Яка буде погода в Україні найближчим часом

Упродовж тижня періодичні дощі також можливі, але значного холоду й знищення температури не буде. То ж українці можуть не хвилюватися про швидке похолодання. Повітря до кінця жовтня буде доволі теплим і комфортним.

Найближчим часом в Україні сильного холоду не обіцяє атмосфера. Можна спокійно триматися поки що без опалення,

– розповіла Діденко.

До речі, директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда також розповідав, що до кінця жовтня в Україну завітає ще одне бабине літо. За його словами, сніг можливий вже у листопаді. Однак на поверхні землі він ще не затримається.

Цікаво Загроза глобального потепління: чи може в Україні зникнути зима

Яка буде погода зимою

Синоптики обіцяють, що ця зима в Україні буде теплішою, аніж минулого року. Адже температура повітря постійно б'є рекорди. Холодні періоди можливі, але вони будуть короткими. Максимальні мінуси, які прогнозують в Україні – -25 градусів.