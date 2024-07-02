Грози не відступають: де в Україні литимуть дощі в найближчі дні

В Україні грози та негода не вщухають і погодні умови продовжують погіршуватися.

Зокрема, будуть грози, подекуди навіть град, і шквали вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Про це попередили жителів України в ДСНС.

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В Україні погіршуються погодні умови

У ДСНС зазначили, що в Києві та області найближчим часом очікуються грози, що триватимуть до кінця доби. Це означає I рівень небезпеки (жовтий)️.

Наголосимо, що в Укргідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища на Київщині. Зокрема, у найближчі 3 години 2 липня відбудуться грози, які триватимуть до кінця доби.

У середу, 3 липня, у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Житомирській областях в Укргідрометцентрі прогнозують грози, вдень подекуди град і шквали 15 – 20 метрів за секунду.

Рясні дощі прогнозуються в Житомирській, Хмельницькій та Вінницькій областях, а також уночі в Закарпатській, Івано-Франківській та Тернопільській областях – I рівень небезпеки (жовтий). У Чернівецькій області – II рівень небезпеки (помаранчевий).

Будьте обережні та дотримуйтеся правил безпеки, перебуваючи на вулиці. І не забувайте парасольки,

– ідеться в повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 3 – 5 липня

В Укргідрометцентрі повідомили, що 3 – 4 липня в західних, північних, Вінницькій, вдень 4 липня і в центральних областях – короткочасні дощі, грози, в окремих районах град і шквали 15 – 20 метрів за секунду. 3 липня в Житомирській, Хмельницькій та Вінницькій, вночі також і в Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях рясні дощі, на решті території без опадів. У п'ятницю, 5 липня, в більшості областей подекуди невеликий короткочасний дощ, гроза.

Очікується південно-східний вітер із переходом у більшості областей, крім південного сходу, на північно-західний швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Синоптики вказали, що температура в західних та Житомирській областях уночі становитиме +11 – +17, удень + 17 – +23. На решті території вночі +16 – +23, вдень +29 – +34. Зазначається, що подекуди буде сильна спека: +35 – +37. У період 3 та 5 липня на Вінниччині, Київщині та Чернігівщині очікується +23 – +29.