Українців попередили про сніголавинну небезпеку: утримайтесь від походів у гори

Івано-Франківську область атакує негода. Рятувальники попередили про значну сніголавинну небезпеку.

Також туристам радять не ходити у гори. Про це інформують у ДСНС України.

До речі У грудні в Україні буде багато дощу, – народний синоптик поділився прогнозом на зиму

В Україні – значна сніголавинна небезпека

За даними Укргідрометцентру, 2 – 4 грудня, у зв’язку з вiдлигою, на високогiр'ї Iвано-Франківської областi очiкується значна снiголавинна небезпека – 3 рівень.

Звертаємося до гірськолижних туристів з проханням – зважати на погодні умови та не вирушати у гори. Не наражайте себе та близьких на небезпеку!

– наголосили рятувальники.

Чи будуть морози й потужні снігопади у грудні

В Укргідрометцентрі передбачають, що середня температура повітря в Україні коливатиметься у межах -3...+2 градусів. Для західних областей, а також Житомирщини, Київщини та Вінницької області це на 1 – 1,5 градуса вище за норму. В інших регіонах така температура повітря буде близькою до норми.

Місячна кількість опадів очікується 34 – 78 міліметрів, у горах – місцями 81 – 105 міліметрів. Це також відповідає нормі, тому через потужні снігопади українцям перейматися не варто. Ніяких аномалій цього року не буде.

Варте уваги – Як працюють наші військові у сніжну погоду: дивіться відео