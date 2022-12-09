В Україну йде весна: синоптикиня попередила про потепління

Зимова погода не поспішає в Україну. Найближчими днями на території нашої країни пануватиме справжня весна.

Весняне тепло з дощами

Потепління завітає в Україну 10 – 12 грудня. Температура повітря підійметься аж до +12 градусів.

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У більшості областей України температура повітря стрибне до весняних позначок: +4...+12 градусів. Волога погода та сильний вітер будуть дражнити зимове потепління,

– розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

При цьому погода буде мокрою. Синоптикиня обіцяє дощі, а подекуди – мокрий сніг з дощем. Крім того, будуть доволі сильні пориви вітру.

В Україні не буде холодної зими

Народний синоптик Станіслав Щедрін говорив, що погода в Україні взимку більше нагадуватиме осінь. Все тому, що буде багато рясних дощів і дуже мало морозу.

Загалом ця зима буде теплішою, аніж 2 попередні. Крижані повітряні маси надійдуть наприкінці січня – початку лютого. Тоді температура повітря місцями опуститься до -20...-15 градусів. Однак на довго таке похолодання не затримається. Стовпчики термометрів за кілька днів знову підіймуться.

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповів, що найбільших змін клімат України зазнав саме взимку та влітку. Зокрема, найбільше змінився зимовий період на Заході та Півночі країни. Погода у цих регіонах стала теплішою.