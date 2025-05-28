В Україні будуть дощі наприкінці травня: в які дні очікувати
- Синоптики прогнозують короткочасні дощі в більшості областей України наприкінці травня, зокрема грози на Лівобережжі 29 травня.
- Температура вночі становитиме +8 – +15 градусів, вдень +18 – +25 градусів, з можливим зниженням на Заході до +13 – +20 градусів.
Синоптики попереджають про дощі в більшості областей України. Вони очікуються наприкінці травня.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
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Якими будуть останні дні травня
В Укргідрометцентрі повідомляють про короткочасні дощі в більшості областей нашої країни.
На Лівобережжі 29 травня місцями очікуються грози. У суботу, 31 травня переважно без опадів, лише на Сході та Південному Сході, вдень і на Північному Заході країни місцями короткочасний дощ.
Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду,
– написали синоптики.
Температура вночі може бути +8 – +15 градусів. У суботу на Заході країни +5 – +10 градусів. Вдень очікується +18 – +25 градусів, у Західних областях 29 – 30 травня може бути +13 – +20 градусів.
До слова, синоптики повідомляли про потепління в Україні. Середня місячна температура в червні передбачається в межах +19 – +23 градусів, у гірських районах +15 – +16 градусів. Це на 1,5 – 2 градуси вище за норму.